お金持ちになるにはどうすればいいか。作家・橘玲さんは「収入を増やす確実な方法は、『長く働く』か『いっしょに働く』ことだ。夫婦が80歳まで働き続ければ、少なくとも1億4000万円の超過収入を得られる」という──。※本稿は、橘玲『人生は攻略できる』（ポプラ新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■お金持ちになるには3つの方法しかないお金持ちに