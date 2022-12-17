¤¿¤Ã¤¿20Ê¬¤ÇÃ¯¤Ç¤â¡ÖÀ¨¤¤³¨¡×¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥­¥¹¥é¡¼¼°¥á¥½¥Ã¥É¡×¤È¤Ï¡©¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡ËÀ¤³¦¤Ç50ËüÉôÆÍÇË¤ÎÄ¶ÏÃÂê¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ç¤âËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£Ãø¼Ô¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍ­Ì¾¤Ê³¨²è¹Ö»Õ¤Î¤Ò¤È¤ê¡×¥Þ¡¼¥¯¡¦¥­¥¹¥é¡¼»á¡£Âç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¡¼¥¯¡¦¥­¥¹¥é¡¼¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó