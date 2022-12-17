¤¿¤Ã¤¿20Ê¬Ž¢³¨¤¬ÆÍÁ³Ž¤¶Ã¤¯¤Û¤É¾åÃ£¡ªŽ£À¨¥ï¥¶3¤Ä
¤¿¤Ã¤¿20Ê¬¤ÇÃ¯¤Ç¤â¡ÖÀ¨¤¤³¨¡×¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¥¹¥é¡¼¼°¥á¥½¥Ã¥É¡×¤È¤Ï¡©¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ë
À¤³¦¤Ç50ËüÉôÆÍÇË¤ÎÄ¶ÏÃÂê¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ç¤âËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê³¨²è¹Ö»Õ¤Î¤Ò¤È¤ê¡×¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¥¹¥é¡¼»á¡£Âç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¥¹¥é¡¼¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î»Ê²ñ¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ëÊ¸²½¾Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âºòÇ¯½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡ØÃ¯¤Ç¤â30Ê¬¤Ç³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Ï5ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤êÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¡Ö³¨¤ÎÉÁ¤Êý¡×¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¾åÃ£¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡Ö¥¥¹¥é¡¼¼°¥á¥½¥Ã¥É¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡£
¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿20Ê¬¤Ç¡Ø³¨¤¬ÆÍÁ³Ž¤¶Ã¤¯¤Û¤É¾åÃ£¤¹¤ë¡Ù3¤Ä¤ÎÀ¨¥ï¥¶¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡Öµ»½Ñ¡×¤À¤«¤é¡¢¤¹¤°¾åÃ£¤¹¤ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯´Ö¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¿É´Ëü¿Í¤Ë¤â³¨¤ÎÉÁ¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Î¶µ¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ï¤¿¤·¤Ï²¿Àé¿Í¤â¤ÎÂç¿Í¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¤Î¤³¤í¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ã¯¤â¤¬¼«¿®¤ÈÁÏÂ¤À¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Ù¤ºÍÇ½¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·Ý½ÑÅª¼«¿®¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ë¤à¤·¤Ð¤Þ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤êÁÏÂ¤¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡ØºÍÇ½¡Ù¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤â³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Öµ»½Ñ¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿20Ê¬¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É³¨¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ëÀ¨¥ï¥¶3¤Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¤Î¥ß¥·¥§¥ë¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²È¡×¤Î³¨¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ë
»ä¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¡¢¤¢¤È¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡ÖÍ½È÷¥Æ¥¹¥È¡×¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤ÈÈæ¤Ù¤¿¸½»þÅÀ¤Ç¤Î´ðÁÃµ»½Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2Ê¬´Ö¤Ç¡Ö²È¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ê¤É¸«¤º¤Ë¡¢ÁÛÁü¤À¤±¤ÇÉÁ¤¤Þ¤¹¡£ÆüÉÕ¡¢»þ´Ö¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¾ì½ê¤âµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ÎÍî½ñ¤¡×¤ò¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÍî½ñ¤¤ò¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ö¸å¡×¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÖÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¾åÃ£¤Ö¤ê¡×¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¶Ã¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö³¨¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¢¤ëÀ¸ÅÌ
¤«¤Ä¤Æ»ä¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¡¢¥ß¥·¥§¥ë¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢Èà½÷¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Àþ¤â°ú¤±¤º¡¢¡Ö·Ý½ÑÅªºÍÇ½¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¼¼¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï»ä¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê³¨¡×¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ö¸å¡×¡¢²÷¤¯¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö²È¡×¤Î³¨¤Ï¡¢»ä¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¡ÖÁ°¡×¤È¼õ¤±¤¿¡Ö¸å¡×¤Ç¤Ï¡¢³ÊÃÊ¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥·¥§¥ë¤Î³¨¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¡ÖÁ°¡×¤È¡Ö¸å¡×¤ÇÂçÊÑ²½¤·¤¿¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ë
¤³¤Î¡Ö¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¾åÃ£¤Ö¤ê¡×¤ÏÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1Æü20Ê¬¡¢30Æü¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢¡ÖÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ëÊýË¡¡×¤Ç³¨¤ÎÉÁ¤Êý¤ò¶µ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É³¨¤¬¾åÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²È¡×¤Î³¨¤ò¾å¼ê¤ËÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡
¤¸¤Ä¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¡Ö¥¥¹¥é¡¼¼°¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¡¢¡Ö´ðËÜ¡×¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö²È¡×¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë±þÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î3¤Ä¤Î¡Ö¥¥¹¥é¡¼¼°¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ðËÜÍ×ÁÇ¡×¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤
1¤Ä¤á¤Ï¡¢ ¡Ö4¤Ä¤Î´ðËÜÍ×ÁÇ¡×¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ¨¥ï¥¶¡¡Û¡Ö4¤Ä¤Î´ðËÜÍ×ÁÇ¡×¤ò±þÍÑ¤¹¤ë
¡Ö4¤Ä¤Î´ðËÜÍ×ÁÇ¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖµåÂÎ¡×¡ÖÎ©ÊýÂÎ¡×¡Ö±ßÃì¡×¡Ö±ß¤¹¤¤¡× ¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö²È¡×¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÎ©ÊýÂÎ¡×¤«¤éÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ©ÊýÂÎ¡×¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â±þÍÑ¤¬¤¤¯¡Ö´ðËÜÍ×ÁÇ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÈ¢¡×¡Ö²È¡×¡Ö·úÊª¡×¡Ö¶¶¡×¡ÖÈô¹Ôµ¡¡×¡Ö¾è¤êÊª¡×¡Ö²Ö¡×¡Öµû¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤¬ÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Î¿·¤·¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢2¤Ä¤ÎÅÀ¤ò²£ÊÂ¤Ó¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£ÅÀ¤ÈÅÀ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢±ôÉ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤ÏµÕ¤Î¼ê¤Î»Ø¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡£»Ø¤Î¾å²¼¤Î°ÌÃÖ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÀ¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤ÎÅÀ¤ò²£ÊÂ¤Ó¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÅÀ¤ÈÅÀ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë»Ø¤òÃÖ¤¡¢»Ø¤Î¾å²¼¤Î°ÌÃÖ¤ËÅÀ¤òÂÇ¤Ä¡£4¤Ä¤ÎÅÀ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Ð¡¢»Í³Ñ·Á¤¬´ÊÃ±¤ËÉÁ¤±¤ë¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ë
4¤Ä¤ÎÅÀ¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢»Í³Ñ·Á¤¬´ÊÃ±¤ËÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£Ãí°ÕÅÀ¤Ï¡¢¿¿¤óÃæ¤Î2ÅÀ¤ò¡¢¤«¤Ê¤ê¶á¤¯¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î2ÅÀ¤ò¤¢¤Þ¤êÎ¥¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö³«¤¤¤¿¡ÊÎ©ÊýÂÎ¤Î¾åÌÌ¤¬¸«¤¨¤¹¤®¤ë¡Ë»Í³Ñ·Á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Î©ÊýÂÎ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Î¿âÄ¾Àþ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀþ¤ò°ú¤¯¤È¡¢³¨¤¬¡Ö·¹¤«¤º¡×¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î±ï¤ò¡¢¿âÄ¾Àþ¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°ú¤¤¤¿¿âÄ¾Àþ¤¬¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Î±ï¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢³¨¤¬·¹¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÉÔ°ÂÄê¤Ç·¹¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë³¨¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Î±ï¤ÎÀþ¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ë
¡ÚÀ¨¥ï¥¶¢¡Û¡Ö´ð½àÀþ¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡Ö¥¥¹¥é¡¼¼°¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Î2¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö´ð½àÀþ¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö´ð½àÀþ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³ÑÅÙ¤äÇÛÃÖ¤ò·è¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç´ð½à¤È¤Ê¤ëÀþ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯Î©ÊýÂÎ¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ï¡¢Àè¤ËÉÁ¤¤¤¿¾åÌÌ¤Î»Í³Ñ·Á¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢ÄìÌÌ¤Î»Í³Ñ·Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÄìÌÌ¤Î±¦ÊÕ¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¾åÌÌ¤Î±¦ÊÕ¤ò¡Ö´ð½àÀþ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Àþ¤Î³ÑÅÙ¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Î©ÊýÂÎ¤òÉÁ¤¯¤È¤¡¢¾åÌÌ¤Î±¦ÊÕ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤ÆÄìÌÌ¤Î±¦ÊÕ¤ò°ú¤±¤Ð¡¢À°¹çÀ¤Î¤È¤ì¤¿³¨¤¬´ÊÃ±¤ËÉÁ¤±¤ë¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ë
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ú¤¤¤¿Àþ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìÊÕ¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢·¹¤¤¤¿¤ê¤»¤º¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤³ÑÅÙ¡×¤ÇÎ©ÊýÂÎ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ð½àÀþ¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë³¨¡×¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø´ð½àÀþ¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤Î¤¬¾å¼ê¤ËÉÁ¤¯Èë·í
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ°ú¤¤¤¿¡Ö2ËÜ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÎÀþ¡×¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¾¯¤·Ä¹¤á¤ÎÀþ¤ò²¼¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç°ú¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾åÌÌ¤Î±¦ÊÕ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢Î©ÊýÂÎ¤ÎÄìÌÌ¤Î±¦ÊÕ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¾åÌÌ¤ÎÊÕ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Ã¤ÈÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àþ¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£ÅÙ¤Ï¡¢¾åÌÌ¤Îº¸ÊÕ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢ÄìÌÌ¤Îº¸ÊÕ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢Î©ÊýÂÎ¤Î·Á¤¬´ÊÃ±¤ËÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö±¢±Æ¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤·¡¢´°À®¤µ¤»¤¿¡ÖÎ©ÊýÂÎ¡×¤Î³¨¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ë
Î©ÊýÂÎ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î³¨¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡Ö±¢±Æ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤½¤Î¡ÖÀ¨¥ï¥¶¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÀ¨¥ï¥¶£¡Û¡Ö¸÷¸»¡×¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¡Ö±¢±Æ¡×¤ò¤Ä¤±¤ë
ºÇ¸å¡¢¡Ö¥¥¹¥é¡¼¼°¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Î3¤Ä¤á¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿¡ÖÎ©ÂÎÅª¤Ê³¨¡×¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö±¢±Æ¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¹©Äø¤Ç¤¹¡£
²È¤Î±¦¾å¤Ë¡Ö¸÷¸»¡×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¸÷¸»¡×¤È¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤ä¾ÈÌÀ¤Ê¤É¸÷¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¡Ö¸÷¸»¡×¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¡Ö±¢±Æ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
²È¤¬³¨¤ÎÃæ¤ÎÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¯¤ë±Æ¤òÉÁ¤¹þ¤ß¡¢¼êÁ°¤Ë¸«¤¨¤ë³°ÊÉ¤Ë¤âÇö¤¯±¢±Æ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ©ÊýÂÎ¡×¤ò±þÍÑ¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡Ö²È¡×¤Î³¨¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¤¿¤Ã¤¿30Æü¤Ç¡Ö¥×¥íµé¤Î³¨¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ë
²°º¬¤Î¤¹¤°²¼¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÇ»¤¤¡Ö±¢±Æ¡×¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£±Æ¤òÇ»¤¯¤¹¤ë¤Û¤É¡¢²°º¬¤Î²¼¤ÎÊÉ¤¬±ü¤Ë°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¸«¤¨¡¢³¨¤Ë¡Ö±ü¹Ô¤¡×¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬¡Ö¤¹¤°¤ËÉÁ¤±¤ë¡×¥¥¹¥é¡¼¼°
¡ÖÎ©ÊýÂÎ¡×¤ä¡ÖµåÂÎ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö´ðËÜÍ×ÁÇ¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ÎÂÐ¾ÝÊª¡Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¡Ë¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¥¹¥é¡¼¼°¡×³¨¤ÎÉÁ¤Êý¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎ©ÂÎÊª¤¬¤¹¤°¤ËÉÁ¤±¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö²Ê³Ø¡×¤ò´ÊÃ±¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾¯¤·¤º¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢³¨¤òÁÇÁá¤¯Àµ¤·¤¯ÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö´ð½àÀþ¡×¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê³¨¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö±¢±Æ¡×¤Î¤Ä¤±Êý¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¤Í¡©
À®¸ùÂÎ¸³¤ò1¤Ä¤Ò¤È¤Ä½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤ËÄ¹¤¤¤¢¤¤¤ÀÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢·Ý½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¼«¿®¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢±ôÉ®¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¥¹¥é¡¼ ¡§ ²è²È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢³¨²è¹Ö»Õ¡Ë