「熱を溜めない服」SHIELDE（シルデ）、好評につき、7月4日（土）より大阪にて2回目のPOP UP開催

東光商事株式会社SHIELDE（シルデ）｜“熱を溜めない服”という新しい選択肢

東光商事株式会社（本社：大阪府大阪市／代表取締役：光井啓祐）は、2026年春夏にローンチしたインナーウェアブランド『SHIELDE（シルデ）』の期間限定POP UPストアを、2026年7月4日（土）・7月5日（日）の2日間、大阪・あべのキューズモールにて開催いたします。

本イベントは、6月に東急プラザ渋谷で実施した初のPOP UPに続く第2弾となり、関西エリアでは初の開催となります。

オンライン限定ブランド、好評を受け関西初出店

『SHIELDE（シルデ）』は、「熱を溜めない服」をコンセプトに開発された機能性インナーウェアブランドです。

これまで自社ECおよび楽天市場を中心に販売しており、実店舗での展開は行っておりませんでしたが、

渋谷での初回POP UPでは、実際に商品に触れながら説明を受けることで、機能への理解が深まり、購買への納得感につながるなど、リアルならではの価値を実感できる機会となりました。

今回のあべのキューズモールでの開催は、そうした好評を受け実現した2回目のPOP UPとなります。

特許技術“放熱×遮熱”による次世代の涼しさ

SHIELDE最大の特徴は、特許技術に基づく「放熱」と「遮熱」を同時に実現する独自機能です。

体から発せられる熱を効率的に外へ逃がす「放熱」と、外部の熱を遮断する「遮熱」を組み合わせることで、一般的な接触冷感素材とは異なり、“一時的ではなく、涼しさが持続する設計”を実現しています。

“なぜ涼しいのか”を理解・体感できるPOP UP

本POP UPでは、

・なぜ涼しく感じるのか

・なぜその涼しさが持続するのか

・放熱・遮熱とはどのような仕組みなのか

といったSHIELDEの機能について、スタッフが対面で丁寧にご説明いたします。

専門性の高い機能を、実際の生地に触れながら理解できる“体験型のPOP UP”として展開します。

ECでは伝わらない“質感・サイズ感”を確認できる機会

体の熱を逃がし、外部の熱を遮る“放熱×遮熱”の独自構造

当日は、普段オンラインでしか販売していない商品を実際に手に取り、

・生地の質感

・軽さや伸縮性

・サイズ感

をご確認いただけます。

※試着のご用意はございません

開催概要

イベント名：SHIELDE POP UP STORE

開催日：2026年7月4日（土）・7月5日（日）

営業時間：7月4日（土）10:00～21:00

7月5日（日）10:00～19:00

会場：あべのキューズモール 1F イトーヨーカドー前

所在地：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1

ブランド概要

ブランド名：SHIELDE（シルデ）

『SHIELDE（シルデ）』は、現代の気候環境やライフスタイルに対応するために開発された機能性インナーウェアブランドです。

特許技術に基づく「放熱・遮熱」機能により、従来のインナーとは異なる快適性を提案します。

【販売チャネル】

・公式オンラインストア「TERAX SHOP」

https://teraxshop.com/apps/pagefly/preview?id=137e50b6-18fc-412b-b920-9bc3296127d2

・楽天市場「TERAX × メルシーミミ 公式店舗」

https://www.rakuten.co.jp/limy/contents/shielde/

SHIELDE（シルデ）｜ライフスタイルラインSHIELDE（シルデ）｜スポーツライン【会社概要】

名称：東光商事株式会社

所在地：大阪府大阪市西区土佐堀1-3-20 三菱重工大阪ビル9階

代表者：代表取締役社長 光井啓祐

事業内容： 各種繊維製品の国内取引ならびに輸出入/第三種医療機器の製造販売

資本金：1億円

年商：99億円

創業年月：1936年3月1日

【本件に関する報道関係者のお問合せ先】

東光商事株式会社 広報事務局 担当:金井

TEL: （03）3479-6941／E-MAIL: s-kanai@tokoshoji.co.jp