ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社（代表取締役社長：中村 隆久、以下「ＳＯＭＰＯリスク」）と株式会社設備保全総合研究所（代表取締役：相原 章吾、以下「設備保全総合研究所」）は、製造業や不動産業をはじめとする企業の設備アセットマネジメントを支援するため、包括連携協定を締結しました。

本連携は、両社が有する専門性やネットワークを相互に活用し、リスクマネジメントに基づいた設備保全サービスの販売連携および共同開発を推進することを目的とします。これにより、お客さまの事業継続性の確保と収益の最大化に貢献してまいります。

1. 背景

近年、製造現場は、予期せぬ操業停止、人手不足による技術伝承の困難化、サプライチェーンの混乱、GX（グリーン・トランスフォーメーション）への対応など、複雑化する課題に直面しています。

このような状況下で、「壊れてから直す」事後保全から、資産価値を最大化するアセットマネジメントへの転換が不可欠と認識しています。

両社は、リスクマネジメントに基づいた設備保全管理サービスを提供することで、事故防止につなげ、持続可能な製造・保全現場の確立を実現するため、本提携に至りました。

2. 連携の概要

両社の強みを活かし、主に以下の内容において協業の可能性を探求し、取組みを推進してまいります。

3. 期待される効果

- 既存サービスを組み合わせた共同提案: 両社のお客さまが抱える多様な課題に対し、それぞれのサービスや知見を組み合わせた具体的な解決策を共同で提案します。- 設備保全クラウド「EMLink（イーエムリンク）」とリスクマネジメント知見の融合: 設備保全総合研究所が提供するプラント・工場向けクラウドサービス「EMLink」と、ＳＯＭＰＯリスクが培ってきたリスク評価・分析のノウハウを掛け合わせ、新たなサービス開発を目指します。- 次世代の設備保全モデルに向けた共同研究: 両社の知見を共有し、将来の設備保全の高度化や事故防止につながる新たなアプローチについて、共同研究を通じた検討を推進します。

本連携により、お客さまに以下の価値を提供してまいります。

- 事業継続性の向上: 設備リスクの可視化と対策により、リスクマネジメント体制を強化します。- 生産性の向上: 故障リスクの低減により、設備の稼働率を高めます。- コスト競争力の強化: 予知保全や効率的な保全計画により、コストを最適化します。- 技術承継の促進: AI活用で保全業務を効率化し、属人化しがちなノウハウの共有を促します。

ＳＯＭＰＯリスクと設備保全総合研究所は、本連携を通じて、日本の製造業や不動産業の競争力強化、そして持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

4. 展示会出展のご案内

設備管理の現場での活用イメージをより具体的にご確認いただけるよう、設備保全総合研究所が下記展示会に出展します。ブースでは、EMLinkのデモ展示に加え、現状の運用課題（機器台帳の整備、点検・修繕の手配、緊急対応、履歴管理など）に応じた導入相談も承ります。

- 展示会名：メンテナンス・レジリエンス2026 プラントメンテナンスショー（ブース番号 1-Z19）- 会期：2026年7月15日（水）～17日（金）- 会場：東京ビッグサイト東1・2・3ホール

※展示会情報は変更となる可能性があります。最新情報は主催者発表をご確認ください

設備保全クラウド「EMLink（イーエムリンク）」設備保全クラウド「EMLink（イーエムリンク）」

設備保全総合研究所について

株式会社設備保全総合研究所は、プラントや工場の設備保全・メンテナンス分野に特化したクラウドサービス「EMLink（イーエムリンク）」を提供するメンテナンス・テック企業です。「EMLink」は、生成AIやAIエージェント機能を活用し、報告書作成、予知保全、技術承継などの保全業務を劇的に効率化します。製造業を中心に100社以上にご導入いただいています。

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社は、ＳＯＭＰＯグループの一員として、社会・企業が直面する課題の解決に貢献するリスクマネジメントコンサルティング会社です。

経営コンサルティング、リスクエンジニアリング、データドリブン推進、サイバーセキュリティの４事業を展開し、全社的リスクマネジメント（ＥＲＭ）やサプライチェーンリスク管理、サイバーセキュリティ対策、事業継続（ＢＣＭ・ＢＣＰ）、防災・減災など幅広い領域で専門性の高いソリューション・サービスを提供しています。

これらのソリューション・サービスを通じ、お客さまの「安心・安全・健康」の実現を目指します。