「フルーツ級の甘さは、まるで果実！」開発者が感動したプレミアムミニトマト“純あま”。生産者の想いを一皿に。こだわり生パスタの「麦と卵」が贅沢な夏の期間限定メニュー2品を7月1日より発売！

株式会社イーストン

札幌を中心に東北・関東で「北海道イタリアンミア・ボッカ」「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」など47店舗を経営する株式会社イーストン（所在地：札幌市北区、代表取締役社長：大山 泰正、以下「イーストン」）は、北海道の恵みを厳選した素材と、店内で毎日打つツルッともちもちの「鮮度」にこだわった自家製生パスタが人気の「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」は、2026年7月1日（水）より、夏の期間限定メニュー2品を販売開始いたします。

■ 開発者が驚愕した「純あま」の魅力

「フルーツ級の甘さは、まるで果実！」と、試作段階で開発者が思わず声を上げたプレミアムミニトマト「純あま」。ただ甘いだけでなく、トマト本来のコクと爽やかな酸味が凝縮されているのが特徴です。 今回は、この「純あま」を贅沢に使用し、生産者のこだわりと熱い想いをそのまま一皿のパスタに昇華させました。

■北海道小麦の“生パスタ”だからこその満足感

『麦と卵』の生パスタは、北海道産小麦を使用し、食感や小麦の風味を最大限引き出す配合で店内製麺。もちもち食感と噛むほどに広がる旨みがソースと相性抜群です。パスタそのもののおいしさを楽しめる一皿に仕上げました。

■商品概要

１. 「純あま」の絶品たらこ

価格： 1,380円（税込） ※東京駅八重洲北口店 1,480円（税込）

特徴： 「麦と卵」自慢の濃厚なたらこパスタに、みずみずしい「純あま」を合わせました。たらこの程よい塩気と旨味が、「純あま」の弾けるような甘みを極限まで引き立てる、計算し尽くされた絶妙なマリアージュをお楽しみいただけます。

オススメの食べ方：レモンを絞ってさっぱりと楽しめます

２. 「純あま」と海老の濃厚トマトクリームソース

価格： 1,380円（税込）

特徴： ぷりぷりの海老とコク深いトマトクリームソースに、「純あま」の美味しさを丸ごと詰め込みました。ソースの濃厚さに負けない「純あま」の強い甘みと爽やかな酸味がアクセントとなり、最後の一口まで飽きずに楽しめる贅沢な一皿です。

オススメの食べ方：ソースを北海道小麦のフォカッチャですくってスカルペッタして食べるのがオススメ！

※7月中旬頃から、プレミアミアムミニトマト「純あま」は『北海道産』を使用予定※生育状況により時期は変動します。

販売期間：2026年7月1日（水）～

販売店舗：北海道生パスタ専門店『麦と卵』各店 ※下記参照

「純あま」の絶品たらこ「純あま」の絶品たらこ「純あま」と海老の濃厚トマトクリームソース「純あま」と海老の濃厚トマトクリームソース

【販売店舗】

■東京駅八重洲北口店

▶住所：東京都千代田区丸の内１丁目９－１ 1階 東京駅構内 グランスタ八重北

https://goo.gl/maps/tKeN6PuARD9gUkMs7

■吉祥寺店

▶住所：東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目９番２号 パラッツォ B1F

https://maps.app.goo.gl/hhKJgTwnM5heo37D9

■新宿西口店

▶住所：東京都新宿区西新宿1-19-2シルバービルB1F

https://maps.app.goo.gl/PL8BZa3ERkqedGCC7

■新宿マルイアネックス店

▶住所：東京都新宿区新宿3-1-26新宿マルイANEX ８F

https://goo.gl/maps/8KN4LszVqpvwsyyC8

■三鷹店

▶住所：東京都三鷹市下連雀3丁目 トリコナ 1F

https://goo.gl/maps/e87t8Msv7hN2c5bA6

■川崎アゼリア店

▶住所：川崎市川崎区駅前本町26-2 アゼリア地下街222

https://goo.gl/maps/xawCnQkjgTdyNn158

※7月7日（火）OPEN予定の「二子玉川ライズ ・ドッグウッドプラザ店」は、北海道産プレミアムミニトマト「純あま」が入荷する時期に販売予定。

北海道小麦の生パスタ 「麦と卵」麦と卵は全店 『鮮度にこだわり店内製麺』「美味しさ」と「北海道」へのこだわり

会社概要

■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道焼鳥いただきコッコちゃん」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌・仙台・東京・さいたまで全47店舗の飲食店を経営（2026年6月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



■URL▷https://www.eastone.co.jp/

■取材のお問合せ

https://www.eastone.co.jp/questionnaire/ （「取材依頼のお問合せ」のタグよりお問合せください）