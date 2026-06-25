冷房が苦手な方でも快適に過ごせる「LUNOA冷温水マット」にペルチェ付き充電式扇風機がついてくるキャンペーン実施！

株式会社UI

株式会社UIは、LUNOA冷温水マットを購入すると、ペルチェ付き充電式扇風機をプレゼントするキャンペーンを実施します。キャンペーン期間は、2026年6月30日～7月15日となります。

この機会にぜひ、お買い求めください。

今年も暑い季節がやってきます。

部屋にいても暑く、冷房を入れて過ごしている方も多いと思います。

冷房は冷えすぎたり、直接風に当たるのが苦手っていう方もいると思います。

そんなときは、冷温水マットで夏は涼しく、冬は暖かく過ごせることができます。

使用するのは、水を本体に入れて、コンセントに差すだけでマット全体に水が流れていきます。

夏も冬も使えるのが便利です。

どちらも本体に水を入れるだけで、冷水または温水がマットを流れ、冷水でひんやり。温水で暖かくなります。

冷房や暖房と違い、風が出ないので体への負担を軽減し、快適に過ごすことができます。

また、お子様やお年配の方がいるご家庭でも安心して使用できます。

温度設定はダイヤル式で誰でも簡単に操作できます。

設定温度の表示もあるので、一目でわかります。

難しい操作なしで、電源ボタン、予約ボタン、温度設定のみのシンプル設計です。

コンセントとホースを挿して、水を注入すればすぐに使用することができます。

電源を入れてから徐々にマットに水が流れ出し、数分後(*)にはマット全体に水が流れていきます。

※設定温度や使用環境により異なります。

夏は冷水で涼しく冬は温水で暖かく

冷房を使うよりも、節電。消費電力は100W

気になる電気代もお得です。

1日8時間使用した場合：約24円

1か月だと約720円

【電気料金の算出方法】

1日8時間使用基準、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会で制定している2024年4月時点の電気料金の目安単価31円/KWH(税込)で計算しています。1か月は30日で計算しています。電力会社や契約条件などにより差がございます。

消費電力が小さい100Wなので、ポータブルバッテリーでも使用でき、アウトドアやキャンプ、野外活動にも便利です。

マットの生地は薄く、表面は生活防水仕上げでサラサラした肌触りです。

飲み物をこぼしてもサッと拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。

薄いので使用しないときは、コンパクトに折り畳めて保管ができるのも便利です。

安心して使用できる制御機能

本体には、異常を知らせる検知制御機能が搭載されています。

安心して使用することができます。

LUNOA冷温水マット

ペルチェ付き扇風機プレゼントキャンペーン実施！

キャンペーン実施期間

2026年6月30日～7月15日

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/167_1_daffa3a7b457d345192e8e40ab13ab8e.jpg?v=202606250551 ]

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