£Î£Å£×£ÓÁýÅÄµ®µ×¡¡Ã¦Âà»þ¤Ë»³²¼ÃÒµ×¤È¥Ï¡¼¥É¤Êà¸ýÏÀá¡Ö¤¤¤¤´Ø·¸¤ËÌá¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Å£×£Ó¡×¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤¬£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£¹¿ÍÂÎÀ©¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£Î£Å£×£Ó¤À¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤¬Áê¼¡¤®¡¢¸½ºß¤ÏÁýÅÄ¡¢¾®»³·Ä°ìÏº¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤Î£³¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤ÇÈ´¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Ã¯¤«¤¬È´¤±¤¿¤éÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¦Âà¤·¤¿»³²¼ÃÒµ×¡¢¶Ó¸ÍÎ¼¤È¤Ï¸½ºß¤Ç¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶Ó¸Í·¯¤Ï¤ª¼ò¤ò°ì½ï¤Ë°û¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£»³²¼·¯¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£Åö»þ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÃæ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¿»³²¼·¯¤È¡¢°ìÈÖ¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¬¡Ê£Î£Å£×£Ó¤ò¡ËÁÈ¤ó¤À´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡££Î£Å£×£Ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢»³²¼·¯¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¡Ê»³²¼¤¬¡ËÈ´¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤´Ø·¸¤ËÌá¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÏÃ¤·¤¿¡£