【Amazon プライムデー】チャンピオン・ヘインズが最大52%OFFに

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、先行セールが7月9日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、BEEFY-Tや赤ラベルT、ボクサーパンツなど、チャンピオン・ヘインズの定番アイテムをご紹介。夏服やインナーをアップデートしたい人は要チェックですよ。

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

柔らかい肌触りが特徴のコットン100％。赤ラベルのTシャツ 3枚セット

赤ラベルと同じ柔らかな生地の「SHIRO」シリーズ

赤ラベルで使用している糸を撚り杢糸にして編み立てた「MOKU」シリーズ

脇部分に縫い目がなく凹凸を軽減したボクサーパンツ

UVカット、吸汗速乾機能、通気性を備えたラッシュガード

アメリカ綿を100％使用した、しっかりとした天竺素材のポロシャツ

カラー展開豊富。柔らかく肌触りの良い天竺素材のTシャツ

ウエストにゴムを使用して伸縮性を高め、締め付け感を軽減したショーツ

トレーニングシーンに最適なレディース用ドライシャツ

シンプルで飽きがこないデザインのローキャップ

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。