ザ ストリングス 表参道のアフタヌーンティー♡桃とシャインマスカットの贅沢時間

夏の終わりを優雅に彩るアフタヌーンティーが、ザ ストリングス 表参道の「TAVERN by the green」に登場します。2026年8月19日（水）から9月30日（水）まで開催される「プレシャス・サマー・ピーチ&シャインマスカットアフタヌーンティー」は、芳醇な桃とみずみずしいシャインマスカットを主役にした華やかな内容。表参道の美しい欅並木を眺めながら、旬の果実が織りなす贅沢なティータイムを楽しめます♡

桃とシャインマスカットが彩る華やかスイーツ

今回のアフタヌーンティーでは、旬のフルーツをふんだんに使用したスイーツがスタンドを華やかに彩ります。

まず注目したいのは、前半・後半共通で楽しめる桃スイーツ4種。

なめらかなパンナコッタに桃ゼリーやクリーム、桃のコンポートを重ねた「ピーチ&パンナコッタのグラスデザート」、ふんわり軽やかな「ピーチムース」、果肉の美味しさを堪能できる「ピーチケーキ」、ほんのり桃が香る「ピーチスコーン」がラインナップします。

さらに第ニ弾では、シャインマスカットを使用した「シャインマスカットタルト」「シャインマスカットショートケーキ」「シャインマスカットマカロン」が登場。

特にマカロンはシャインマスカットを丸ごと2粒サンドした贅沢仕様で、見た目の華やかさも抜群です。

鮮やかなグリーンと優しいピンクのコントラストが、季節の移ろいを感じさせる美しいティースタンドを演出します。

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食事メニューも充実の満足ラインナップ

スイーツだけでなく、お食事メニューも充実しているのが魅力です。

サラダは「シャインマスカットとセビーチェのサラダ」。平日はトマトのクリスタルジュレを添えた特別仕様で提供されます。

スープには鮮やかな色合いが美しい「ビーツヴィシソワーズ きゅうりと海老のブリュノワーズ」を用意。

セイボリーは、「トウモロコシのムース クリスピーベーコン 黒胡椒」「ライスコロッケ スパイシーサルサソース」「ミニクロワッサンサンド 生ハム ボッコンチーニ グリビッシュソース バルサミコクリーム」の3種類。

食感や味わいの変化も楽しめるため、最後まで飽きることなく堪能できます。

また、ミニアフタヌーンティー付きコースでは、そば粉のガレットや本日のパスタ、メカジキのグリル、信玄鶏腿肉のグリルなどからメインディッシュを選択可能。

石窯ブレッドバーガー（＋1,200円）、牛サーロインのグリル（＋2,000円）も選べるため、ランチやディナー利用にもおすすめです。

夏を締めくくる特別なオプション

さらに特別感を高めてくれるオプションメニューも見逃せません。

スペシャルデザート「イートンメス」（1,700円）は、シャインマスカットを主役に、メレンゲやカスタードクリーム、フロマージュホイップ、クランブルを重ねた贅沢な一品。

ドリンクは「ピーチ&マスカットミモザ」（1,610円）、「ピーチ&マスカットアイスティー」（1,265円）の2種類を用意。フルーツの香りが広がる爽やかな味わいで、アフタヌーンティーとの相性も抜群です。

また、TWG Teaの紅茶やザ ストリングス 表参道オリジナルブレンドコーヒーなど、全16種類のドリンクを好きなだけ楽しめるのも嬉しいポイントです。

夏の終わりを優雅に味わうティータイム

ザ ストリングス 表参道の「プレシャス・サマー・ピーチ&シャインマスカットアフタヌーンティー」は、旬の桃とシャインマスカットの魅力を存分に味わえる贅沢なプランです。

アフタヌーンティーは平日6,500円、休日7,000円、ミニアフタヌーンティー付きコースは7,000円（いずれも税サ込）。

表参道の緑あふれる景色を眺めながら、季節のフルーツとともに過ごす優雅なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♪