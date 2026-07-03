【2026年上半期ベスト＆ワースト映画】これは絶対に見ておけ！
映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が「【2026年上半期ベスト５＆ワースト】さすがにアレだろ。」を公開した。動画では映画系YouTuberのサイ氏とつるみん氏が、2026年上半期に鑑賞した新作映画の中から、それぞれのベスト5とワースト1作品を発表している。
上半期に新作を90本鑑賞したつるみん氏と、29本鑑賞したサイ氏が、独自の視点で作品をランキング化した。ベスト5位と4位の発表では、両者ともにヒュー・ジャックマン主演の『ひつじ探偵団』を4位に選出。つるみん氏が「なんなら泣ける」と意外な感動要素を語る一方、サイ氏はしゃべれない羊たちが人間にさりげなくヒントを出す展開を「名探偵コナンと小五郎のおっちゃんの関係性に似てる」と表現し、ミステリー作品として高く評価した。
ワースト作品の発表では、つるみん氏が韓国映画『全知的な読者の視点から』を挙げ、「めちゃくちゃ支離滅裂」と酷評。主人公が最初から結末を知っているチート設定が裏目に出ていると指摘した。サイ氏はホラーゲーム原作の『リターン・トゥ・サイレントヒル』を選び、「ゲーム未プレイの人間を置き去りにしすぎ」と述べ、映像の質や説明不足な展開に不満を漏らした。
注目のトップ3では、サイ氏が1位に、つるみん氏が3位に『Michael/マイケル』を選出。サイ氏は「マイケルのコアなファンですらすごいと思わせる」と、主演のジャファー・ジャクソンの演技や圧巻のパフォーマンスを絶賛した。さらにつるみん氏の1位には『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が輝き、原作から2時間半という尺に見事に収めた構成力や映像美に加え、異種生物ロッキーとの熱いバディ作品である点を力説している。また、両者がランクインさせたピクサー作品『私がビーバーになる時』については、王道展開を裏切るリアルな残酷さやヴィランの意外な立ち回りが秀逸だと語られた。
二人の熱量あふれるレビューと的確な分析は、次にどの映画を観るべきか迷っている読者にとって最良のガイドとなるだろう。プロの視点から導き出されたベスト作品とワースト作品の評価軸を参考に、自身の好みに合った一本を見つけてみてはいかがだろうか。
上半期に新作を90本鑑賞したつるみん氏と、29本鑑賞したサイ氏が、独自の視点で作品をランキング化した。ベスト5位と4位の発表では、両者ともにヒュー・ジャックマン主演の『ひつじ探偵団』を4位に選出。つるみん氏が「なんなら泣ける」と意外な感動要素を語る一方、サイ氏はしゃべれない羊たちが人間にさりげなくヒントを出す展開を「名探偵コナンと小五郎のおっちゃんの関係性に似てる」と表現し、ミステリー作品として高く評価した。
ワースト作品の発表では、つるみん氏が韓国映画『全知的な読者の視点から』を挙げ、「めちゃくちゃ支離滅裂」と酷評。主人公が最初から結末を知っているチート設定が裏目に出ていると指摘した。サイ氏はホラーゲーム原作の『リターン・トゥ・サイレントヒル』を選び、「ゲーム未プレイの人間を置き去りにしすぎ」と述べ、映像の質や説明不足な展開に不満を漏らした。
注目のトップ3では、サイ氏が1位に、つるみん氏が3位に『Michael/マイケル』を選出。サイ氏は「マイケルのコアなファンですらすごいと思わせる」と、主演のジャファー・ジャクソンの演技や圧巻のパフォーマンスを絶賛した。さらにつるみん氏の1位には『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が輝き、原作から2時間半という尺に見事に収めた構成力や映像美に加え、異種生物ロッキーとの熱いバディ作品である点を力説している。また、両者がランクインさせたピクサー作品『私がビーバーになる時』については、王道展開を裏切るリアルな残酷さやヴィランの意外な立ち回りが秀逸だと語られた。
二人の熱量あふれるレビューと的確な分析は、次にどの映画を観るべきか迷っている読者にとって最良のガイドとなるだろう。プロの視点から導き出されたベスト作品とワースト作品の評価軸を参考に、自身の好みに合った一本を見つけてみてはいかがだろうか。
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