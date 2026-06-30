【漢字クイズ】「那須塩原」はなんて読む？答えはひらがな6文字！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「那須塩原」はなんて読む？
「那須塩原」という漢字を見たことはありますか？
栃木県にある駅名で、答えはひらがな6文字です。
いったい、「那須塩原」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「なすしおばら」でした。
那須塩原駅は、栃木県那須塩原市に位置する駅。
この駅は、東北新幹線の開通にあわせて「東那須野駅」から現在の「那須塩原駅」へと改名された歴史を持っています。
また、「塩原温泉」「板室温泉」「那須温泉」といった周辺の有名温泉地へ向かう新幹線の玄関口として多くの観光客に利用されていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JR東日本』
・『那須塩原市観光局』
ライター Ray WEB編集部