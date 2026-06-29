暑さも人混みも可愛く乗り切る♡ “花火大会”で映える【白ワンピ】コーデ3選
夏の一大イベント・花火大会は、可愛さだけでなく快適さも大事！人混みでムシムシしやすいからこそ、風通しのよさや軽やかな素材感にこだわりたいところ。そこで今回は、暗闇でもパッと映える「白ワンピコーデ」をご紹介します。涼しげに盛って、特別な夜をもっと楽しんじゃおう♡
花火大会なら...【白×通気性良好ワンピ】で人混み＆暗闇に勝つ
花火大会の会場は人であふれかえるからこそ、ムシムシとした空気に打ち勝てる服でなければ、キレイな花火を心から楽しめない！
最適解は風通しがよく締めつけゼロなワンピース。そして、暗闇で一番目立つ白をチョイスするのが正解です♡
ムレ知らずなポリエステル
ポリエステルの底力をご存じ？水分をほとんど吸わないから、汗をかいてもベタつくことなくサラッと快適に過ごせるんです！
汗でジメッとするストレスともおさらば♡ 座ってもシワになりにくいのもポイント。
Cordinate トレンドのドット柄が圧倒的主役感を演出♡
お上品なホールターネックが、特別なデートの装いに最適♡ 背伸び感が出すぎない、ドットが優秀。
軽やかで肌ざわり◎コットン
水分を素早く吸収→外へ発散の速度が速いのがコットン素材の特徴！たくさん汗をかいてもへっちゃらどころか、繊維の先端が丸いからチクチクせずに着心地も◎。ガシガシ洗えるのも助かるよね♡
Cordinate 控えめに入った透けで清潔感を存分にアピール
くびれを作れるウエストリボンがアクセントに。シンプルながら、遊びを散らしたデザインで、1枚でもこなれ感を演出できる。
風通し100点シースルー
見た目にも涼しさが一目瞭然なシースルー。サラサラとした質感でベタつきをなかったことに。機能性にとどまらず、肌見せで女みまで生まれちゃうから……取り入れない手はナイって話♡
Cordinate ロングのワンピースもシアーなら抜け感たっぷり
白キャミワンピにシアー素材を重ねて、涼しげで儚げなムードを演出♡ グリーンのバッグをアクセントに効かせれば、甘すぎない今っぽフェミニンコーデが完成。
撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／小松胡桃 モデル／三浦理奈、 本田紗来、 北里琉（以上本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来
北里琉