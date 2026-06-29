暑さも人混みも可愛く乗り切る♡ “花火大会”で映える【白ワンピ】コーデ3選

夏の一大イベント・花火大会は、可愛さだけでなく快適さも大事！人混みでムシムシしやすいからこそ、風通しのよさや軽やかな素材感にこだわりたいところ。そこで今回は、暗闇でもパッと映える「白ワンピコーデ」をご紹介します。涼しげに盛って、特別な夜をもっと楽しんじゃおう♡

花火大会なら...【白×通気性良好ワンピ】で人混み＆暗闇に勝つ 花火大会の会場は人であふれかえるからこそ、ムシムシとした空気に打ち勝てる服でなければ、キレイな花火を心から楽しめない！ 最適解は風通しがよく締めつけゼロなワンピース。そして、暗闇で一番目立つ白をチョイスするのが正解です♡

ムレ知らずなポリエステル ポリエステルの底力をご存じ？水分をほとんど吸わないから、汗をかいてもベタつくことなくサラッと快適に過ごせるんです！ 汗でジメッとするストレスともおさらば♡ 座ってもシワになりにくいのもポイント。

Cordinate トレンドのドット柄が圧倒的主役感を演出♡ お上品なホールターネックが、特別なデートの装いに最適♡ 背伸び感が出すぎない、ドットが優秀。 ホールターネックワンピース 11,000円／LAGUA GEM（バロックジャパンリミテッド）バッグ 31,900円／トゥティエ サンダル 9,350円／ル デコレ（ル タロン公式オンラインストア）

軽やかで肌ざわり◎コットン 水分を素早く吸収→外へ発散の速度が速いのがコットン素材の特徴！たくさん汗をかいてもへっちゃらどころか、繊維の先端が丸いからチクチクせずに着心地も◎。ガシガシ洗えるのも助かるよね♡

Cordinate 控えめに入った透けで清潔感を存分にアピール くびれを作れるウエストリボンがアクセントに。シンプルながら、遊びを散らしたデザインで、1枚でもこなれ感を演出できる。 ワンピース 16,940円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 バッグ 27,500円／Archivepke ミュール 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

風通し100点シースルー 見た目にも涼しさが一目瞭然なシースルー。サラサラとした質感でベタつきをなかったことに。機能性にとどまらず、肌見せで女みまで生まれちゃうから……取り入れない手はナイって話♡

Cordinate ロングのワンピースもシアーなら抜け感たっぷり 白キャミワンピにシアー素材を重ねて、涼しげで儚げなムードを演出♡ グリーンのバッグをアクセントに効かせれば、甘すぎない今っぽフェミニンコーデが完成。 シースルーワンピース 22,880円／SORIN（SORIN ルミネエスト新宿店）なかに着たミニスカ 6,675円／NOT YOUR ROSE （HANA SHOWROOM） チョーカー 29,700円／ヨースター（エンメ）バッグ 35,200円／ROH SEOUL パンプス 31,500円／トゥティエ なかに着たキャミソール／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／小松胡桃 モデル／三浦理奈、 本田紗来、 北里琉（以上本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

北里琉