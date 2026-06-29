バドミントンの男子シングルス元世界ランク1位の桃田賢斗（31＝NTT東日本）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。昨年12月に結婚した女性との挙式を報告し、反響を呼んでいる。

桃田のお相手は一般女性で、昨年12月30日に婚姻届を提出。「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、そして近くでサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミントンができています。本当に感謝しかありません！！！」と感謝を伝えていた。

桃田はこの日、「先日、これまでたくさん支えてくださった関係者の皆様、先輩方、仲間、そして家族に見守られながら、無事に結婚式・結婚披露宴を終えることができました」とウエディングショットを公開。「毎日、最高に美しくて可愛い妻ですが、ウェディングドレス姿はまた格別の美しさで、涙が止まりませんでした。笑」と感慨深げに記した。

また「いつも何でもゲラゲラ笑い飛ばしてくれる妻に支えてもらいながら、今度は自分がそんな妻を支え、幸せいっぱいの日々を過ごしてもらえるよう、これからも仕事も家庭も精一杯頑張ってまいります！」と妻への感謝を伝え「今後とも、変わらぬご声援のほどよろしくお願いいたします。会場はプロポーズをした思い出の場所」と締めくくった。