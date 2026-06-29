相続や退職金、死亡保険金など、まとまったお金を受け取ったあとに「この契約、本当に大丈夫なのだろうか」と不安を抱えるケースは珍しくありません。当事者の多くは積極的に投資をしたかったわけではなく、「お金を減らしたくない」という思いから契約に至っています。本記事では、大金を受け取ったあとに起こりやすいトラブルについて、CFPの京極佐和野氏が5つの相談事例をもとに解説します。

「手続きのつもりで行っただけ…」気づけば投資信託を契約していた恐怖

夫を亡くしたAさん（50代・女性）は、死亡退職金を受け取ったあと、銀行から「一度お越しください」と連絡を受けました。必要な手続きだと思い来店しましたが、帰宅後に受け取った書類を見ると投資信託申込書でした。

「私は手続きのつもりで行っただけだったんです」と、不安になったAさんは翌日銀行を訪れ、契約を取りやめました。

不安だったのは投資信託だからではありません。自分が何を契約したのかわからないまま手続きを終えていたことに対する恐怖でした。

「大した金額ではない」と笑うも…根底にあった“理解できていない”不安

夫を亡くし、保険金や相続財産を受け取ったあと、勧められるまま投資信託を契約したBさん（40代・女性）。

「相続した金額全体から見れば大した額ではないので気にしていません」と、笑顔で話していました。

しかし、「何に投資しているのですか」と尋ねられると、「正直よくわかっていない」「銀行の担当者に勧められて、そのまま契約した」という答えが返ってきました。

本当に気にしていない人は、そもそも不安を抱えることはありません。金額の大小ではなく、内容を理解できていないことへの不安が根底にあったケースといえます。

老後の安心のためのお金が「不安の種」に…退職金で外貨建て保険を契約

Cさん（60代・男性）は退職金を受け取ったあと、外貨建て終身保険に加入しました。

「退職後に少しずつ取り崩しながら使おうと思っていました」とCさんは話します。

当初は納得して契約したものの、その後は評価額の変動が気になるようになります。「いつになったら動かせるのだろう」「このままで大丈夫なのだろうか」と、常に不安を抱えるようになりました。

老後の安心のためのお金が、いつの間にか不安の種になってしまっていたのです。老後資金として使うのか、長期で運用するのか。目的が曖昧なまま契約したことが原因だったと考えられます。

「専門家が勧めるなら安心」の落とし穴…ラップ口座で驚きの元本割れ

長年続けた商売をたたみ、まとまった資金を受け取ったDさん（60代・女性）が銀行から勧められたのは「ラップ口座」でした。

「長年お付き合いしている銀行さんですし、お金の専門家が勧めるなら間違いないと思ったんです」と話していましたが、後日届いた報告書を見ると元本が減っていて驚いたそうです。

Dさんのケースでは、商品の内容よりも担当者を信頼して契約してしまったことがうかがえます。信頼関係は大切ですが、担当者への信頼と金融商品に対する理解はまったくの別問題です。

「預金のままではもったいない」外貨建て保険に預けた末の“大きな損失”

退職金を受け取り、外貨建て保険に資金の大半を預けたEさん（50代・女性）のケースもあります。

「預金のままではもったいないと思ったんです」とEさんは話します。また、「米ドルだけでなく豪ドルにも分けているので、分散できていると思っていました」とも語っていました。

しかし、どのような仕組みで運用されているのか、自分でも十分には理解できていなかったそうです。時間が経つにつれ、「本当にこのまま持ち続けていいのだろうか」「もっと損をするのではないだろうか」という不安が大きくなっていきました。

最終的には我慢できず解約し、結果として大きな損失を確定させることになりました。「解約したのでスッキリしました」と話していましたが、商品の特徴やリスクを理解できていれば、まったく違う判断もあったかもしれません。

【CFPが解説】まとまったお金を受け取った5人に共通していた「後悔の理由」

5人の事例に共通しているのは、決して金融商品そのものが悪かったわけではないということです。

相続、退職金、死亡保険金。まとまったお金を受け取ると、「お金を預金のままにしておいて大丈夫なのだろうか……」と考えるのは自然なことです。そのときに勧められた商品が、渡りに船のように感じられたのかもしれません。しかし、投資に興味を持つことと、その場で契約することは別です。

多くのケースで、「信頼している人が勧めてくれたから」「金利がよいといわれたから」「分散できていると思ったから」という理由で行動しています。けれども共通していたのは、商品を十分に理解しないまま契約していたことでした。

わからなければ持ち帰る。家族に相談する。改めて説明を受ける。それらも立派な判断です。

大切なのは、「何を買うか」ではなく、「このお金を何のために使いたいのか」を考えることです。お金を増やす方法を探す前に、お金の役割を考える。それが後悔しないための第一歩ではないでしょうか。

京極 佐和野

FPオフィスミラボ 代表

1級ファイナンシャル・プランニング技能士／CFP®／キャリアコンサルタント