◇米女子ゴルフツアー 全米女子プロ最終日（2026年6月28日 米ミネソタ州 ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）

19位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は4バーディー、3ボギーの71で回り、通算4アンダーの13位でホールアウトした。

悪天候のためスタート時間が3時間半遅れ、強風の中でのタフなラウンドとなった。

上位を目指してティーオフ。前半は出入りの激しいゴルフになった。1番でボギーが先行したが、2番で1・5メートルにつけてバウンスバック。4番、5番で連続ボギーを叩いたもののパー5の7番で第2打をグリーン奥に運んで挽回した。

後半はスコアが動かないままホールを消化。16番で2メートルにつけてスコアを伸ばし、18番で5メートルのパットを沈めてバーディーで締めた。

U―NEXTのインタビューに応じた畑岡は「今日の中のベストスコアを出すつもりで行ったけど、なかなかバーディーチャンス（をつくるの）は難しかった。最後に決めてアンダーパーにできたのは大きかった」と話した。

2位で予選を通過し、優勝の期待が膨らんだ。しかし第3日に76と崩れて優勝戦線から脱落。42回目の挑戦でもメジャー初優勝の悲願は達成できなかった。

それでも最終日のアンダーパーで意地を見せ「予選ラウンドも攻めのゴルフができたと思う。3日目だけが悔やまれるけど、最後まで諦めずにプレーできたのは良かった」と胸を張った。

オープンウイークを挟んでメジャー第4戦エビアン選手権（7月9日開幕、フランス）に挑む。その後はメジャー最終戦AIG全英女子オープン（7月30日開幕、英国）まで欧州での戦いが続く。

「次の土曜日出発なので、時間は短いけど、1カ月のヨーロッパ遠征に向けて調整したい。エビアンは（23年の）3位が最高成績。それを上回れるように、優勝できるように頑張りたい」と前を向いた。