月詠み、アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』エンディング主題歌「朔日 feat. 吉乃」MV公開！
作曲家ユリイ・カノンを唯一のメンバーとして作品毎に歌い手や奏者などの制作メンバーを編成し、様々なクリエイターと共に小説と音楽で一つの作品を作り上げる音楽プロジェクト、月詠み（ツクヨミ）。アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』エンディング主題歌の「朔日 feat. 吉乃」のMVが公開となった。
今作は月詠みとして新たに幕を開けた「Session Story」の第一弾楽曲。それぞれが自身のフィールドで唯一無二の光を放つアーティストたちが、「月詠み」という名のもとに集い、物語を奏でる。単なるコラボではなく、楽曲ごとに異なるアーティストと物語を作り上げていく月詠みの新たな企画となる。注目の第一弾アーティストには、歌い手として活躍する「吉乃」が参加。
楽曲はユリイ・カノンが作詞・作曲・アレンジを手がけ、月詠みの原点とも言える、エッジの効いたギターロックサウンドに仕上がっている。そして吉乃の力強さと繊細さを併せ持つ歌声が、楽曲の世界観を鮮やかに表現している。
今回公開されたMVは、「それを僕らは神様と呼ぶ」でもタッグを組んだサイトウユウマが手がけた。荒廃した世界に佇む少女と月をモチーフに、答えの見えない葛藤、それでも前へ進もうとする強い願いを描写。「月が消えても 夢が潰えても」という楽曲のメッセージとリンクする、静謐かつ幻想的な映像作品となっている。
●リリース情報
Digital Single
アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』エンディング主題歌
「朔日 feat.吉乃」
配信中
配信リンクはこちら
https://jvcmusic.lnk.to/Sakujitsu
●作品情報
『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』
＜物語＞
新たなクリスタルカードを手にしたウィンによぎった記憶の断片。
それはウィンの部屋に飾られていた写真に写る灯台の光景だった。
クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」の拡大が明らかとなる中、
写真の灯台の在処を知ったウィンは記憶の手がかりを求め、
ニイカ、九十九矢ワユミと共に向かうことを決意する。
ロストフィールド発生の原因とは。
灯台でウィンを待つものとは。
そしてそれを見つめるジャシン帝の真意とは。
自分の存在を探し求め、ウィンは歩み出す。
配信情報
2026年2月6日(金)配信開始
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
全4話 毎週金曜20:00配信
【スタッフ】
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
ストーリー原案 松本しげのぶ
キャラクターデザイン原案 金林洋
監督 福島利規
シリーズ構成 加藤陽一
キャラクターデザイン 橋詰力
美術監督 明石聖子
色彩設計 石川恭介
撮影監督 茂木智孝
CGディレクター 田所洋行
音響監督 高寺たけし
音楽 坂部剛
アニメーション制作統括 松倉友二
アニメーション制作 J.C.STAFF、SMDE
【キャスト】
斬札ウィン 鵜澤正太郎
アビスベル＝ジャシン帝 羽多野渉
香取ニイカ 菱川花菜
九十九矢ワユミ 伊瀬茉莉也
ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン：加瀬康之
ボルシャック・バクテラス：藤井隼
ほか
原作情報
『Duel Masters LOST』
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
作品ページ
https://www.corocoro.jp/title/44
＜『Duel Masters LOST』とは＞
2002年から20年以上にわたって販売されているトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」。近年ではシリーズ発売時に小学生だったユーザーが大人になり、かつて遊んでいたユーザーが再び「デュエル・マスターズ」で遊ぶシーンが増えるなど、多くのユーザーに愛されるブランドに成長しています。
『Duel Masters LOST』は「デュエル・マスターズ」の漫画・アニメシリーズ最新作として、2024年から新たな物語を展開しています。
第1章＆第2章 配信情報
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
第1章＆第2章 全8話を配信中
＜月詠みPROFILE＞
“小説を書いて音楽を展開するプロジェクト「月詠み」”
2020年10月に発足した、音楽家・文筆家のユリイ・カノンが主宰するプロジェクト「月詠み（つくよみ）」。
作品ごとに異なるクリエイターたちと「物語」と「音楽」を展開する。
物語、楽曲、歌詞のそれぞれの紐付きを考察することにより、より深く月詠みの世界を体感することができる。
1stシングル「こんな命がなければ」のMVが公開から僅か3ヶ月で300万再生を記録した他、3rdシングル「新世界から」がガンプラ 40 周年記念映像『ガンダムビルドリアル』の主題歌に抜擢。さらに 6thシングル「生きるよすが」のMVが1000万再生をキャリア最速で突破、Spotify バイラルチャートにも入るなどシーンで脚光を浴びる。
現在、投稿された動画の総再生回数が3.2億回を超えて海外チャートにもランクインするなど、国内外を問わず注目を集めている。
＜ユリイ・カノン プロフィール＞
2016 年から活動を開始したボカロP。代表曲「だれかの心臓になれたなら」は、2025年開催のMUSIC AWARDS JAPAN「Best Vocaloid Culture Song」部門エントリー作品に選出され、YouTubeでの再生回数は6,700万回を超えている。投稿動画の総再生数が1億回再生以上されるなど、人気曲を次々と生み出してきた。
THE BINALY に『花に雨を、君に歌を』、ウォルピスカーターに『キャスティングミス』、その他アイドルグループなど多方面への楽曲提供も行っている。
2018年12月1st AL『Kardia』をU&R records よりリリース。
2021年3月にはメジャー1st AL『人間劇場』をポニーキャニオンよりリリースし、デイリーチャートで9位獲得。
2020年から自身が主催・プロデュースする、物語と音楽を展開するプロジェクト「月詠み」の活動も展開しており、月詠み名義でのリリースも活発に行なっている。
2025年9月、「YURRY CANON」名義でシンガーソングライターとしての活動もスタート。
関連リンク
月詠みオフィシャルサイト
https://www.tsukuyomi2943.com/
アニメ『Duel Masters LOST』公式サイト：
https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/
外部サイト
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