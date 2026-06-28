5回無死一、二塁のピンチを招いて無念の降板

【MLB】パドレス 7ー1 ドジャース（日本時間27日・サンディエゴ）

感情を隠せなかった。ドジャースの佐々木朗希投手は26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に先発登板したが、5四球を与えるなど苦しみ5回途中で無念の降板となった。マウンドを降りた直後、中継映像が捉えた“表情”に様々な反響が寄せられた。

佐々木は1点リードの2回に逆転3ランを浴びるなど、序盤から制球に苦しむ投球が続いた。5回には先頭打者に二塁打を打たれた後、続くテイラーに四球を与え、無死一、二塁となった場面で降板を告げられた。この日は4回0/3で81球を投げ、3安打3失点、5つの四球を与えるなど、制球難が裏目に出て結果を残すことができなかった。

降板後のベンチでは、感情的な表情を浮かべる姿が見られた。米スポーツ局「ESPN LA」の元記者であるエイドリアン・メディナ氏が自身のX（旧ツイッター）を更新。「今晩パドレス相手に5つ目の四球を与え、降板させられたロウキ・ササキはドジャースベンチで目に見えて動揺した表情を見せた」と現地の様子を速報。大舞台で重圧と戦う若き投手のリアルな姿を伝えた。

降板後の姿に対し、SNS上のファンからは様々なコメントが相次いだ。「ドジャースはメンタルコーチを追加招集しなければいけない」「彼はメジャーで投げてはいけない」「メジャーでやっていくようなメンタルを持っていない」「先発をやっていくだけのメンタルの強さがない」といった声が寄せられた。さらに「まだ若くて才能のある選手だから見ていて辛いね」「自分自身で解決しないと」と同情の声もあがっていた。

佐々木といえば、メジャー移籍2登板目となった昨年3月29日（同30日）のタイガース戦で、1回2/3を3安打4四球2失点でKOされると、目を赤らめて涙ぐんでいた。感情が溢れたシーンはOBやファンから批判されたことも記憶に新しい。（Full-Count編集部）