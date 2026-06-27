「2番目の女」とは？彼との関係を維持するために怒らないように我慢!!「その考え方が、2番目だよ」友人から鋭い指摘【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
付き合い始めたばかりの彼氏は、メッセージの返信が遅く、彼女よりも男友達を優先する。彼のなかで自分の順位が低いのを感じながらも、詰め寄るような面倒な女にはなりたくなくて、我慢を続けていた。そんな高解像度な20代のリアルな恋愛を描くヤチナツ(@11yc4)さんのコミックエッセイ「20時過ぎの報告会」より「考え方が2番目」に多くのいいねが届く。今では書籍化もされ人気漫画となった、本作を描くきっかけについても話を聞いた。
インスピレーションを感じて、恋に落ちた主人公のこはる。それは一目惚れであった。こはるから「付き合おう！」と言って付き合うことになったが、彼の方はなんとなく付き合うことになった様子で、好きの温度が全く違う。テンポが合わずに少しずつイライラがたまっていく日々。メッセージの返信は翌日であったり、彼氏の家に泊まった翌朝にランチに行こうと誘っても「予定がある」と、そのまま帰らされたりもする。そんな彼との関係を維持するために「我慢を重ねている」と友人に相談すると「考え方が2番目だね」と指摘されてしまう。
作者ヤチナツさんは本作「考え方が2番目」について「実はストレスの発散目的で描き始めたんです。社会人2年目くらいで彼氏が欲しくて、がむしゃらに動いていました。そんな気持ちを共有したかったというのもあります。描き始めると、感じの悪い内容が続いてしまったので、フィクションという体裁を作り始めたのですが、気が付けばすっかりフィクションになっていました」と制作秘話を話してくれた。
男女の恋を覗いているような描写で描いていることもあり「我慢だけが恋愛ではない」「好きだけじゃ続かない」と読者から「明日への活力にしています」と共感も集めている。一目惚れの彼と温度差のある恋に焦る様子、それを取り巻く友人たちの恋愛模様を描いている本作「考え方が2番目」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ヤチナツ(@11yc4)
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