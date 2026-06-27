『名探偵プリキュア！』家入しるく＆森亜るるか、ケンカ？ キュアエクレール編の第22話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第22話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。キュアエクレール編の第2話となり、正体が謎に包まれているプリキュア「キュアエクレール」候補者の1人・家入しるくの物語が展開される。
【画像】マジか！キュアアンサー＆キュアアルカナ共闘 公開された場面カット
28日放送の第22話「しるくの覚悟」は、家入しるくが出演する舞台に招待されたあんなとみくる。劇場を訪れると、しるくのマネージャーである安藤みわに声をかけられ、楽屋でしるくと再会する。だがそこで、しるくのもとに怪盗団ファントムから予告状が届いていたことを打ち明けられる。
予告状には、「本日、夜7時 しるくのイヤリングをいただく」と記されていた。イヤリングは特別高価なものではなかったが、しるくがデビューオーディションの際に身につけていた大切な想い出の品で、夜7時はこの日の舞台の開演時間だった。イヤリングを守ってほしい、というしるくの依頼にこたえたふたりは、さっそく劇場内を見回る。
みくるがプリキットグロスでメイクアップアーティストに変装し、しるくの共演者であるサクラよし乃の楽屋に潜入する一方、入場口でクラスメイトのりえとゆみと話していたあんなは、突然ポチタンに引っ張られ、入場客の中にるるかの姿を見つける。
キュアエクレールの候補者は帆羽くれあ（CV：長谷川育美）、来栖エリザ（CV：明智璃子）、金田れい（CV：Lynn）、家入しるく（CV：村上奈津実）で、4人の中の誰がキュアエクレールに変身するのか…、7月19日放送の第25話でついに正体が明らかになる。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【画像】マジか！キュアアンサー＆キュアアルカナ共闘 公開された場面カット
28日放送の第22話「しるくの覚悟」は、家入しるくが出演する舞台に招待されたあんなとみくる。劇場を訪れると、しるくのマネージャーである安藤みわに声をかけられ、楽屋でしるくと再会する。だがそこで、しるくのもとに怪盗団ファントムから予告状が届いていたことを打ち明けられる。
みくるがプリキットグロスでメイクアップアーティストに変装し、しるくの共演者であるサクラよし乃の楽屋に潜入する一方、入場口でクラスメイトのりえとゆみと話していたあんなは、突然ポチタンに引っ張られ、入場客の中にるるかの姿を見つける。
キュアエクレールの候補者は帆羽くれあ（CV：長谷川育美）、来栖エリザ（CV：明智璃子）、金田れい（CV：Lynn）、家入しるく（CV：村上奈津実）で、4人の中の誰がキュアエクレールに変身するのか…、7月19日放送の第25話でついに正体が明らかになる。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
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