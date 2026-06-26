TVアニメ『地雷なんですか？地原さん』2027年1月より放送決定！アニメに先駆けて地原舞音楽プロジェクト始動も決定＆アーティストビジュアル・特報映像も公開！

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TVアニメ『地雷なんですか？地原さん』のホームページがリニューアルされ、放送情報、追加スタッフ&キャスト、キャラクター設定画が公開。地原舞の音楽プロジェクト始動も発表され、併せてアーティストビジュアルや特報映像も公開された。

昨年12月にTVアニメ化が発表された『地雷なんですか？地原さん』は、主人公である黒木が、地雷系と噂される女子高生“地原舞”（地原さん）の隣の席になることをきっかけに物語が始まるラブコメディ。地原さんの可愛さに加え、魅力的な登場人物たちが人気を集め、マンガアプリ「GANMA!（ガンマ）」では、 累計7.5億PVを突破している大人気コミックスだ。

この度発表となったTVアニメの放送情報によると、2027年1月よりMBS/TBS系28 局”スーパーアニメイズム TURBO”枠（毎週木曜深夜0:26〜）にて全国同時放送することが決定。

また、追加キャストとして岩倉千夏役を内田真礼、日比谷役を杉田智和、風見役を小野大輔が務めることが発表された。

さらにTVアニメの放送に先駆け、本作のヒロインである地原舞による音楽プロジェクトの始動が決定。本プロジェクトは、地原さんの親友である岩倉千夏が「ゼネラルプロデューサー」として“アーティスト・地原舞”を全面プロデュース。リニューアルされたホームページのTOPには描き下ろされたアーティストビジュアルが掲載されており、赤と黒を基調としたゴシックテイストの衣装が印象的だ。衣装デザインの原案は数々の声優・アイドルのスタイリングを手がける佐野夏水氏による完全オリジナルデザインで、リボンやパールをあしらった華やかな衣装は、可憐さの中にミステリアスな雰囲気を感じさせる仕上がりになっている。

加えて、同時に公開となった特報映像では、音楽プロジェクトの始動を告げるとともに、第1弾カバー楽曲として、ナユタン星人の「エイリアンエイリアン」を2026年7月25日に1stデジタルシングルとしてリリースすることを発表した。原曲の持つサウンドと、地原舞ならではの個性がどのように融合するのか、楽曲の仕上がりにも注目だ。

アニメ放送、音楽プロジェクトと広がりを見せる本作品の今後の展開に注目しよう。

●作品情報

TVアニメ『地雷なんですか？地原さん』

2027年1月より毎週木曜深夜0:26〜

MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズム TURBO”枠にて全国同時放送

＜INTRODUCTION＞

春――新学期の日。クラス替えを経て、新学期の初日。

隣の席は、噂の地雷系の人でした。

人形のような肌に、赤らんだ目元。妙に赤い唇。常に憂いを含んだような表情。

容姿の面で、いわゆる『地雷』っぽいを醸しまくっている女子生徒――地原舞。

高校２年に進級した地味系男子・黒木は、危険人物と噂される地原と隣の席になる。

しかし、側で見る地原は、噂とはちょっと違う女の子のようで……。

予測不能な地原の言動に、翻弄されっぱなしの黒木。そして、地原の意外な一面を目の当たりにすることで、彼女のイメージが徐々に変化していく。

地雷系に見えて、意外と天然でポンコツ……？

猫好き……？

餃子ファンのカリスマ……！？

“可愛い地雷系？”と隣り合わせのドキドキスクールコメディ、スタート！

【STAFF】

原作者：りょん

監督：藤井康晶

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：まじろ

美術監督：有本妃査恵

色彩設計：角野江美

撮影監督：渡辺有正

音響監督：八巻大樹

音響効果：武藤晶子

音響制作：Imagica EMS

音楽：桶狭間ありさ

音楽制作：キングレコード

アニメーション制作：SynergySP

【CAST】

地原 舞：鈴代紗弓

黒木：浦 和希

岩倉千夏：内田真礼

日比谷：杉田智和

風見：小野大輔

●楽曲情報

「地原 舞音楽プロジェクト」カバー第一弾

1st Digital Single

「エイリアンエイリアン」

2026年7月25日配信開始

原曲／作詞・作曲・編曲：ナユタン星人

©りょん／COMISMA INC. ／地雷なんですか？地原さん製作委員会

関連リンク

TVアニメ『地雷なんですか？地原さん』公式サイト

https://chiharasan-anime.com