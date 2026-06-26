酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏のリリカルなまなざし

【我慢するには日々の訓練】

【お悩みNo.199】お久しぶりです。2021年にラジオ関西「学生芸人YOAKEMAE」に出演させていただいた、元創価大学落語研究会のえだまめです。

当時東ブクロさんからいただいた

「恋愛は自分からや」

という言葉を実践したところ、ありがたいことに彼女ができ、気づけば1年半が経とうとしています。

京都出身を活かし、「おばんざいを食べに行く」という渋めのデート戦略も功を奏したのではないかと分析しております。

ここでひとつご相談があります。

東ブクロさんのおかげで彼女はできたのですが、自分が遅漏で困っています。どうすればいいでしょうか。【PN:えだまめ・年齢・25歳・書店員】

＊ ＊ ＊

――遅漏で悩むなんて贅沢な気もします。ブクロさんどうですか？

うん。早漏よりよっぽどええけどな。僕は早いほうやと思いますよ。

――それは誰かと比べたんですか？

比べるどうこうより、オナニーやったら1分でぐらい終わるからね。つまりセックス中は我慢してるんです。イこうと思えばいつでもいける。

――それは早漏とは言えない気もしますが。頑張ればずっと我慢できる？

向こうに主導権を握られて予想外の変な動きをされへんかったら大丈夫。

――変な動き。

イレギュラーに腰を動かされると、「おっ」となってイキそうになってしまいます。向こうが絶頂を迎えそうになるまで我慢して、最後は一番いいところで一緒に、というのが理想ですね。

――質問の本質と違うことを深掘りしてすいません。どうやれば我慢できるんですか。

もうそれはもう日々の訓練ですよ。これ以上動かしたらあかんなっていうところでクールダウンする。

――やばいから止めようと思っても大体我慢ができなくて。

それはまだ自分の感覚がわかってないんですよ。昔はイキそうになったら悲しかったことを思い出したりしてましたけど、この歳になると、そんなんもうせんでもコントロールできるようになりました。

――射精メーターがあって100で射精だとしたら50ぐらいをずっとキープし続けるってことですか。

そうですね。勃起を持続させるってことも大事だからね。ただ、この方もそうですけど、遅漏からしたら、すぐにいける人ってのは羨ましいと思いますよ。イキたい時にいけないのはちょっとなと思います。

――遅漏は女の子が疲れるから嫌がるって聞きます。

どこまでの遅漏かによるでしょう。例えば2時間イかないとかやったらそれは困るよな。いっそ、イッたふりするのもいいかしれん。コンドームをつけていたらバレへんやろうし。その後、楽しくオナニーしたらいい。

それか申し訳ないけど、もしかしたら彼女と相性が合わへんのかもしれない。他で試してみるのもいいかも。

――遅漏専門の風俗とかあるんですかね。

ないでしょうね。ただのロングコースですよ。遅漏って大変そうやな。

――動物のセックスはたいてい早いですよね。

遅漏だといつ背後から襲われるかわからないですからね。

――どうしたら治りますかね。

もしかしたらセックスがまだまだ下手なのかもしれない。向こうが気持ちいいポイントも、自分が気持ちいいポイントもわかってへんのやろうから、色々試せてへん気はしますよね。

あとはさっきも言ったけど、お互いの相性もあるから、まずは風俗に行って自分が本当に遅漏かどうかを知った方がいいでしょう。

――本当に遅漏かどうかをまず確認する。

それが一番かなと思いますね。相手を変えたり、いろんなことを試してね。オナニーもいいけど他流試合で腕を磨いてください。

【その心にコンプレックスを持て】

【お悩みNo.200】僕は、身長が低いのがコンプレックスで恋愛に奥手になってしまいます。東ブクロさんは、自分の身長や体型にコンプレックスはありますか？【PN:じゃが・20歳・男性・大学生】

＊ ＊ ＊

――コンプレックスはありますか？

学生時代とかは、もうちょい身長が欲しいなとは思ってたけど、それで真剣に悩んだことはないし、コンプレックスとしては相当弱いほうですよね。

――身長はどうしたって伸びない。

だから、それで悩んできたとかはないかな。高い人はいいなぁ、というただの憧れだけですよね。もう少しこうだったらいいな、でもまあいいかって。

コンプレックスも言ったら、自意識過剰ですよ。僕からしたら、何をそんなに自分に期待してるのかみたいなとこがあるかもしれない。

――比べたらキリがない。

そうやって悩んでるその性格のほうが、あかんかったりするかもしれない。その心にコンプレックス持ったほうがええんちゃうかとは思うんですよね。

――ブクロさんが憧れる性格ってありますか。

誰とでも明るくしゃべれる能力あればええなと思いますね。いいなと思うのは、みちょぱ。あの人って明るさの押し付けはしない。僕も何回かしかお仕事でご一緒したことはないけど、見てると人との距離感の押し引きがうまいなと思う。

――そうなれないと苦しむことがコンプレックス。

この人は理想があるんじゃないですかね。自分はこういう自分になりたいって。それになろうとして苦しんでも仕方ないと思う。特に、身長なんてどうにもならないんだから。

――逆にこうなりたくないなって人います？

うーん。ものまね芸人ですかね。人のものまねを芸にするっていうのは自分にはできないなって。

――なんで声がちっちゃくなるんですか。

言いづらいんですよ。ちっちゃめに書いてください。まあ、なりたくないなって言い方になっちゃいましたけど、すごいとは思うんですよ。ものまねできる人って。

似てるということを極めて芸にして、メシを食っている。でも、それでやっていこうと思う覚悟が僕にはない。カラオケに行っても、僕は笑わせることができない。だから、これもある意味でコンプレックスだと思うんです。

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●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

取材・文・撮影／キンマサタカ