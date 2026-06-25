「踏み込むのが若干怖い」婚活が順調な20代男性が直面した壁とカウンセラーに打ち明けた本音

ZWEIチャンネル【公式】が、「【お悩み別カウンセリング】お見合い回数が増えたものの、深い話に踏み込むタイミングに苦戦する20代男性」と題した動画を公開。入会2ヶ月の20代後半男性が間宮カウンセラーとの面談に臨み、「踏み込むのが若干怖い」と婚活ならではのリアルな悩みを打ち明けた。



20代後半で入会2ヶ月の男性は、お見合いの申し込みも多く活動は順調そのもの。前回、間宮カウンセラーと1時間ディスカッションして作成したというプロフィールも功を奏しているようだ。しかし、現在プレ交際中の2名の女性に対し、「深掘りした質問が必要になってくると感じる」と関係構築の課題を口にした。



特に最近プレ交際になった女性とは、デートで昼前から夕方まで喋り通しになるほど意気投合し、男性自身も「ちょっと燃え始めてる」と感情の変化を自覚している。一方で、将来や家族の話に踏み込むことについては、「踏み込むのが若干怖い」と吐露。「関係を前に進めたいという意思表示（になる）」とし、自身の気持ちが完全に固まっていない状態での深い話に慎重になっている姿勢を見せた。



これに対し間宮カウンセラーは、「婚活で出会われているってこともあるので、そういう小さなことも2人で話し合っていける関係性を今から作ってもらうといい」とアドバイス。将来の生活イメージなどを少しずつ話題に出していくことを提案し、「難しい場合は我々が間に入っているので」と頼もしい言葉をかけた。



面談後、男性は「親身に話を聞いてくださる」「自分の感情を整理するきっかけになる」とスッキリした表情で語った。活動前のプロフィール作成から交際中の細やかな悩みまで、二人三脚で歩む結婚相談所ならではの厚いサポート体制が伝わる動画となっている。