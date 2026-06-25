思春期の子育てアドバイザーが解説。子どもの嘘は「順調に成長している証」だった

思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【必見】子供が嘘をつく本当の理由と改善３STEP」を公開した。動画では、子どもが嘘をついてしまう背景と、それを改善するための具体的なアプローチが解説されている。



道山氏はまず、子どもが嘘をつく行動について「順調に成長している証」であると定義する。思春期は自分の意思が芽生える時期であり、親から「宿題を先にやりなさい」と指示されても、「先にゲームをやっても終わる」と自身の考えを優先させることがある。しかし、結果的に宿題が終わらず、親に厳しく怒られるのを避けるために嘘をついて自分を守ろうとするのだという。道山氏はこのプロセスを「誰でも必ず通る道」とし、親が過剰にショックを受ける必要はないと語る。



嘘をつかなくさせるための具体的な方法として、道山氏は頭ごなしに叱ることを避けるよう注意を促す。厳しく怒られると、子どもはさらに嘘を重ねるようになるためである。代わりに、冷静に「なぜ終わらなかったのか」を聞き、「次はどうするのか」を子ども自身に考えさせることが重要だと指摘。考えた案を再度実行させ、うまくいかなければ次の案を一緒に考えるという「練習」を繰り返していくことが大切だと述べている。



また、日ごろの親子関係の重要性にも言及する。親子関係が悪化していると、子どもは「親を傷つけていい」と考え、平気で嘘をつくようになる。これを防ぐためには、親自身が嘘をつかないことや、家でイライラしないこと、そして子どもの話をしっかり聞くことが不可欠だと説明した。



子どもの嘘を単なる問題行動として捉えるのではなく、自立へのステップとして受け止め、対話を通じて解決策を探る手法は、子育てにおける重要な視点を提供している。