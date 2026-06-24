【原宿】『ブルーロック』描き下ろしデザインも！アディダス国内最大級のユニフォームカスタムスタジオが期間限定で展開中
adidasは東京・原宿の「Kinetics HARAJUKU」にて、国内最大級規模となるユニフォームカスタムスタジオ「ADIDAS SUPPORTER'S CUSTOM STUDIO」を2026年6月13日から期間限定で展開している。
【画像】熱気あふれる店内
大人気TVアニメ『BLUELOCK(ブルーロック)』の限定描き下ろしイラストをはじめ、全60種類のオリジナルプリントをその場で圧着できる、サッカーファンもアニメファンも見逃せない注目のイベントだ。本記事では実際にユニフォームをカスタムした様子や店内の様子を紹介する。
■概要
開催期間(予定)：2026年6月13日〜2026年7月3日(金)
開催場所：Kinetics HARAJUKU
住所：東京都渋谷区神宮前1-12-7 神宮前藤木ビル
営業時間：月〜日・祝 11時〜20時
■ユニフォームカスタムの流れ
店内の「ADIDAS SUPPORTER’S CUSTOM STUDIO」ゾーンへ行く
ユニフォームの種類とサイズを選ぶ
使いたいプリントを選ぶ(上限3つ)
プリントの配置を決める
配置が決まったらテープで貼りつける
最後に店員さんに圧着してもらう
■イベントのポイント
■『BLUELOCK』の限定描き下ろしイラストを使用したプリント
キャラクターの熱量や個性を落とし込んだビジュアルを、ユニフォームへ自由にカスタマイズすることができる。本企画の登場キャラクターは全7名(潔世一、糸師凛、凪誠士郎、蜂楽廻、千切豹馬、糸師冴、オリヴァ・愛空)。
■世界に一着だけのカスタマイズ
限定デザインをアディダス製の各国代表ユニフォームや指定アイテムに自由に組み合わせることができる。さらに、サッカー日本代表戦の開催日や土日・祝日にカスタム対象商品を購入すると、限定ポスターがランダムでもらえるそう。
※なくなり次第終了
■圧着の瞬間も楽しめる！
お気に入りのプリントを選んだら、その場でスタッフがユニフォームに圧着してくれる。ただ購入するだけでなく自分のユニフォームが完成していく加工工程そのものを目の前で楽しめるのも見どころ！
原宿のストリートカルチャーとフットボールカルチャーが融合した最先端の空間で、自分だけの特別な一着を作ってみてほしい。
取材・文＝小林七緒
※キャンペーンは先着順。プリントシートがなくなり次第終了。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社/『ブルーロック』製作委員会
adidas is the OFFICIAL SUPPLIER of the Japan National Team
【画像】熱気あふれる店内
大人気TVアニメ『BLUELOCK(ブルーロック)』の限定描き下ろしイラストをはじめ、全60種類のオリジナルプリントをその場で圧着できる、サッカーファンもアニメファンも見逃せない注目のイベントだ。本記事では実際にユニフォームをカスタムした様子や店内の様子を紹介する。
■概要
開催期間(予定)：2026年6月13日〜2026年7月3日(金)
開催場所：Kinetics HARAJUKU
住所：東京都渋谷区神宮前1-12-7 神宮前藤木ビル
営業時間：月〜日・祝 11時〜20時
■ユニフォームカスタムの流れ
店内の「ADIDAS SUPPORTER’S CUSTOM STUDIO」ゾーンへ行く
ユニフォームの種類とサイズを選ぶ
使いたいプリントを選ぶ(上限3つ)
プリントの配置を決める
配置が決まったらテープで貼りつける
最後に店員さんに圧着してもらう
■イベントのポイント
■『BLUELOCK』の限定描き下ろしイラストを使用したプリント
キャラクターの熱量や個性を落とし込んだビジュアルを、ユニフォームへ自由にカスタマイズすることができる。本企画の登場キャラクターは全7名(潔世一、糸師凛、凪誠士郎、蜂楽廻、千切豹馬、糸師冴、オリヴァ・愛空)。
■世界に一着だけのカスタマイズ
限定デザインをアディダス製の各国代表ユニフォームや指定アイテムに自由に組み合わせることができる。さらに、サッカー日本代表戦の開催日や土日・祝日にカスタム対象商品を購入すると、限定ポスターがランダムでもらえるそう。
※なくなり次第終了
■圧着の瞬間も楽しめる！
お気に入りのプリントを選んだら、その場でスタッフがユニフォームに圧着してくれる。ただ購入するだけでなく自分のユニフォームが完成していく加工工程そのものを目の前で楽しめるのも見どころ！
原宿のストリートカルチャーとフットボールカルチャーが融合した最先端の空間で、自分だけの特別な一着を作ってみてほしい。
取材・文＝小林七緒
※キャンペーンは先着順。プリントシートがなくなり次第終了。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社/『ブルーロック』製作委員会
adidas is the OFFICIAL SUPPLIER of the Japan National Team