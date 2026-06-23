この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】高齢者は置いてけぼり…トラック運転手81歳と地方公務員93歳の年金インタビュー」と題した動画を公開した。動画では、81歳の元トラック運転手と93歳の元地方公務員の男性にインタビューを実施。それぞれが明かすリアルな年金額や生活の実態、そして人生哲学が垣間見える内容となっている。



1人目に登場したのは、81歳の元トラック運転手の男性。62歳で退職し、現在は分譲マンションで妻と2人で暮らしている。月の年金額は「大体20万ぐらい」で、妻の分と合わせて月に約25万円を受け取っているという。生活資金の管理は妻に任せており、夫婦関係については「言うこと聞いておけば間違いない」と円満の秘訣を明かした。



しかし、健康面では腎臓の悪化により厳格な食事制限を余儀なくされていると語る。「一食につき唐揚げでも40gしか食べれん」と苦労を口にしつつ、月に17～18日はマウンテンバイクに乗るなど、アクティブな一面も見せた。また、政治に対しては「年金生活者は蚊帳の外みたい」と率直な不満をこぼしている。



2人目に登場したのは、一人暮らしをしている93歳の元地方公務員の男性。健康の秘訣は「3食きっちり食べる」ことであり、現在も介護認定を受けず、自立した生活を送っているという。年金額は月に約22万8千円で、「今のところ年金額に満足している」と余裕の表情を見せた。さらに、退職金について「3分の2は投資しました」と明かし、93歳の現在も投資を続け、配当を得ているという驚きの備えを語った。



若者へのメッセージを求められると、仕事でクビになりかけた過去の失敗談を振り返りながらも、「もう頑張るだけや」とシンプルかつ力強い言葉を送った。



境遇の異なる2人の対照的な年金生活からは、老後に向けた備えや健康管理の重要性が浮き彫りとなった。飾らない言葉で語られるリアルな高齢者の声は、視聴者に自身の将来を見つめ直すきっかけを与えている。