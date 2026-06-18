大好きな「きかんしゃトーマス」のグッズで子どもと一緒に楽しく暑さ対策！帽子＆水筒を紹介
日差しが強く気温もグングン上がる夏は、熱中症が心配。小さな子どもは日除けの帽子もそっちのけ、喉が渇いたのにも気づかず、遊びに夢中になりがち。そんなときこそ、「きかんしゃトーマス」のグッズに頼ってみては。大好きなトーマスのグッズなら、素直に使ってくれるかも！
【写真】「きかんしゃトーマス」の暑さ対策グッズを見る
■トーマスのキャップなら帽子が苦手なキッズもかぶってくれるかも！
「メッシュキャップ51cm」(各2530円)は、つばの色がサックスとブルーの2色。ナップフォード駅から颯爽と走り出すトーマスとパーシーのプリントがかっこいい！後ろ側はメッシュ素材なので通気性もよく、汗っかきなキッズにもぴったりだ。
■動きまわるキッズの水分補給に！トーマスデザインの水筒
保冷・保温効果のある「【公式WEBストアオリジナル】ステンレスワンプッシュボトル350ml」(3300円)は、ワンプッシュ式だから片手で開閉できて便利！全面にプリントされているのは、働き者のトーマスと仲間たちの顔。3D加工が施されていて、光沢とぷっくり感が楽しい。350ミリリットルと保護者も持ち歩きやすいサイズなのもありがたい。
子どもに持たせるなら「直飲み水筒」(1815円)。保冷効果はないけれど、その分軽くて持ち歩きがラク。ショルダーベルトも付いているから、お散歩のおともにうってつけ！
以上のアイテムは「きかんしゃトーマス」の公式オンラインストアで購入可能。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.
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■トーマスのキャップなら帽子が苦手なキッズもかぶってくれるかも！
「メッシュキャップ51cm」(各2530円)は、つばの色がサックスとブルーの2色。ナップフォード駅から颯爽と走り出すトーマスとパーシーのプリントがかっこいい！後ろ側はメッシュ素材なので通気性もよく、汗っかきなキッズにもぴったりだ。
■動きまわるキッズの水分補給に！トーマスデザインの水筒
保冷・保温効果のある「【公式WEBストアオリジナル】ステンレスワンプッシュボトル350ml」(3300円)は、ワンプッシュ式だから片手で開閉できて便利！全面にプリントされているのは、働き者のトーマスと仲間たちの顔。3D加工が施されていて、光沢とぷっくり感が楽しい。350ミリリットルと保護者も持ち歩きやすいサイズなのもありがたい。
子どもに持たせるなら「直飲み水筒」(1815円)。保冷効果はないけれど、その分軽くて持ち歩きがラク。ショルダーベルトも付いているから、お散歩のおともにうってつけ！
以上のアイテムは「きかんしゃトーマス」の公式オンラインストアで購入可能。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.