マクドナルド「マックフライポテト」で12日間限定で特別価格に “ガーリックステーキ味”との組み合わせも
【モデルプレス＝2026/06/18】マクドナルドでは、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円で販売するキャンペーンを6月22日から7月3日までの12日間限定で実施する。
【写真】マクドナルド「マックフライポテト」が特別価格に
2026年創業55周年を迎えるマクドナルドの中でも、長年にわたり愛されている、人気サイドメニューのひとつが「マックフライポテト」。じゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、ハンバーガーやドリンクのお供としての相性はもちろんのこと、マックシェイク（R）とのコンビネーションによる甘じょっぱさも味わえるなど、一人一人のスタイルで楽しむことができる。そんなマックフライポテトのM・Lサイズを思う存分味わってほしいという想いから、6月22日から7月3日までの12日間限定で、通常価格より最大150円おトクな250円でで楽しめる、「トクニナルド」キャンペーンを実施する。
また、6月17日から販売中の「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」との組み合わせも楽しむことができる。豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフのうまみがたっぷり感じられるあとひくおいしさ。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して食べることができる。
【Not Sponsored 記事】
【写真】マクドナルド「マックフライポテト」が特別価格に
◆マクドナルド「マックフライポテト」特別価格に
2026年創業55周年を迎えるマクドナルドの中でも、長年にわたり愛されている、人気サイドメニューのひとつが「マックフライポテト」。じゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、ハンバーガーやドリンクのお供としての相性はもちろんのこと、マックシェイク（R）とのコンビネーションによる甘じょっぱさも味わえるなど、一人一人のスタイルで楽しむことができる。そんなマックフライポテトのM・Lサイズを思う存分味わってほしいという想いから、6月22日から7月3日までの12日間限定で、通常価格より最大150円おトクな250円でで楽しめる、「トクニナルド」キャンペーンを実施する。
◆ガーリックステーキ味との組み合わせも
また、6月17日から販売中の「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」との組み合わせも楽しむことができる。豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフのうまみがたっぷり感じられるあとひくおいしさ。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して食べることができる。
【Not Sponsored 記事】