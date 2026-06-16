ニューストップ > ライフスタイルニュース > 初めての手術に大緊張！全身麻酔が入り会話をしていたはずなのに、気… 初めての手術に大緊張！全身麻酔が入り会話をしていたはずなのに、気づけば手術は終わってた／オムニウッチーさん傑作選 初めての手術に大緊張！全身麻酔が入り会話をしていたはずなのに、気づけば手術は終わってた／オムニウッチーさん傑作選 2026年6月16日 20時0分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読む雑貨店で働くオムニウッチーさん。お店を訪れるお客さんや、職場の“あるある”、日常の出来事を漫画にしてSNSで発信しています。今回は、特に反響の大きかったストーリーを集めた『オムニウッチーさん傑作選』をお届けします。→『オムニウッチーさん傑作選』を最初から読む子宮内膜症で入院した時の話6-4子宮内膜症で入院した時の話6-5子宮内膜症で入院した時の話7-1子宮内膜症で入院した時の話7-2子宮内膜症で入院した時の話7-3子宮内膜症で入院した時の話7-4著：オムニウッチー リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む