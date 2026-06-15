愛されているのに不安…。恋愛を難しくしてしまう女性の特徴
彼から連絡も来るし、会う時間もある。それなのに、なぜか安心できない。そんな経験はありませんか？この場合、問題は"不安そのもの"ではなく、"不安との付き合い方"にあることが少なくありません。
「最悪の結論」を先に考えている
男性からの返信が少し遅いだけで、「気持ちが冷めたのかも」と感じてしまっていませんか？実際には、仕事や予定の都合であることがほとんど。それでも不安になりやすい女性は、事実を確認する前に、悪い結論を想像してしまいがちです。頭の中で、まだ起きていないことが"現実"になってしまっているのでしょう。
「答え合わせ」を繰り返している
男性に対して「本当に好き？」「なんで返信遅かったの？」と確認せずにはいられない気持ち、よくわかります。ただ、そうして得られる安心は、長続きしないもの。不安が出るたびに確認を求めるほど、心は一時的な安堵を繰り返すだけになり、根本的な不安はむしろ大きくなっていきます。
「恋愛だけ」が心の支えになっている
気分転換も、楽しみも、すべて恋愛中心になっていませんか。恋愛以外に自分の居場所が少ないと、男性の些細な反応が生活全体に影響してしまいます。趣味や友人関係など、恋愛以外の"逃げ場"があるかどうかが、不安の大きさに直結しているのです。
恋愛を難しくしている原因は、悪い想像をする、確認を繰り返す、恋愛だけに頼るの積み重ね。安心できる恋愛は、相手との関係から生まれるだけではありません。自分自身の心のバランスを整えることからも、つくられていくものです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼駆け引きより“素直”が強い！「追わせよう」としない女がモテる理由