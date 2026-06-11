この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元中学校教師が解説「親は完璧ではない生き物」頑張りすぎる親が追い詰められないための考え方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」にて、「【子育てで自己嫌悪】頑張りすぎる親ほど追い詰められます！そんな日の正しい考え方」と題した動画を公開した。動画では、子供の行動にイライラしてしまい自己嫌悪に陥る親に向けて、気持ちの立て直し方や、子供への正しい接し方について解説している。



相談者からの「子供の行動をきっかけにきつく怒ってしまい、これまでの努力も帳消しになったのではないか」という悩みに答える形で動画は進行する。道山氏はまず、「親は完璧ではない生き物」であり、人間である以上、たまにはイライラしてきつく怒ってしまうこともあると語る。落ち込む必要はないとし、「1度失敗したら10回成功させればいい」と提案。子供の話を聞くことや、好きなご飯を作ってあげるなど、関係を良くする行動を増やせば良いと説明した。どうしてもネガティブになってしまう場合は、道山氏のブログにある過去の相談者の成果事例を読むことで勇気をもらえると補足した。



また、親子関係が悪化した際、親が子供に対して腫れ物に触るように接し、言うべきことまで我慢してしまうケースについて言及。道山氏は「ダメなことはダメと言っていい」と強調し、注意すべき行動の明確な基準を提示した。「勉強しなさい」「早くお風呂に入りなさい」など、やらなくても大きなマイナスにならないことは言わなくていいと説明。一方で、「人に迷惑をかけること」「法律やルールに違反すること」「人を傷つけること」は、言わないと子供が調子に乗ったり善悪の判断がつかなくなったりするため、必ず伝えるべきだとした。



さらに道山氏は、親自身の「気持ちを整える環境を作っておこう」と提案。人間は環境に左右される生き物であるため、パートナーや友人など話を聞いてくれる人を作ることや、1日10分から15分でも、筋トレや映画鑑賞など自分だけの「リフレッシュタイム」を強制的に設けることの重要性を説いた。子育てにおける完璧主義を手放し、周囲の環境を整えながら子供と適切に向き合うための実践的な知識が得られる内容となっている。