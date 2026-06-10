世界のドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS」が蒲田エリアに誕生！1500円以上の購入でドーナツ無料券もらえる《6月11日オープン》

ドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS（ジャック イン ザ ドーナツ）」は、2026年6月11日に蒲田エリア初の「JACK IN THE DONUTS グランデュオ蒲田店」をオープンします。

おいしくてリーズナブルな自家製ドーナツ

「JACK IN THE DONUTS（ジャック イン ザ ドーナツ）」は、"わくわくを日常に"、"子どもから大人まで"、"デイリープライス"をコンセプトに展開するドーナツ専門店。

ハワイの定番ドーナツを独自にアレンジした「生マラサダ」をはじめ、各国のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、健康志向の人にもおすすめの「ヘルシードーナツ」など多彩なカテゴリーで、常時25〜40種類が並びます。

ここでは、「JACK IN THE DONUTS」に並ぶ一部ドーナツを紹介します。

・生マラサダ

かぼちゃと芋を練り込んだふわふわのマラサダ生地にドーナツシュガーをまぶしたシンプルな味わい。価格は264円。

・カヌレドーナツ

フランス菓子カヌレ特有のもっちり食感と、ほろ苦いカラメルグレーズ、ラム酒の風味を加えて本格的に仕上がっています。価格は264円。

・豆腐ドーナツ

選りすぐりの国産小麦・全粒粉・おから・豆乳を合わせた身体にやさしいドーナツです。価格は165円。

次回使えるドーナツ無料券もらえる

オープン記念キャンペーンも実施。1500円以上購入すると、次回使える「ドーナツ1個無料券」がもらえます。

「ドーナツ1個無料券」は、次回3個以上購入すると、300円以下の商品がもらえるというもの。無くなり次第配布を終了します。

他のサービス・イベントとの併用はできません。

「JACK IN THE DONUTS グランデュオ蒲田店」は、JR蒲田駅直結のグランデュオ蒲田内にオープン。

営業時間は月曜から土曜が10時から21時まで、日曜・祝日が10時から20時30分までです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部