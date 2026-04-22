「今日好き」りんか、“超ミニ丈”から色白美脚スラリ「スタイルの良さに驚く」「何頭身？」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが4月21日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「何頭身？」ミニ丈から輝く圧巻美脚
りんかは「100％ドラえもんリベンジいってきたああああ」とつづり、TOKYO DREAM PARKで開催中の「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」を訪れた際の写真を複数枚投稿。大きなリボン付きの白トップスに、チェック柄フリルのついたミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートを披露した。サンダルに靴下を合わせ、スラリと伸びた美しい脚を際立たせている。
イベントについては「たのしかったーんめちゃどらちゃんいた」「どのドラちゃんみてもあーこれあんときのー！ってなって懐かしい気持ちになった」（※原文ママ）と報告し、「おみやげたくさん てんきよくてよかったー！」と満喫した様子をつづった。さらに「つか。髪の毛染めたー！！！」と明かし、少し落ち着いた色の新ヘアスタイルも披露している。
この投稿に、ファンからは「何頭身？」「脚の長さが異次元」「可愛すぎる」「ドラえもんとの2ショット、最高です」「100％以上楽しんでるのが笑顔で伝わってくる」「髪色もいい」「スタイルの良さに驚く」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「何頭身？」ミニ丈から輝く圧巻美脚
◆りんか、美脚際立つショーパンコーデ公開
りんかは「100％ドラえもんリベンジいってきたああああ」とつづり、TOKYO DREAM PARKで開催中の「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」を訪れた際の写真を複数枚投稿。大きなリボン付きの白トップスに、チェック柄フリルのついたミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートを披露した。サンダルに靴下を合わせ、スラリと伸びた美しい脚を際立たせている。
◆りんかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「何頭身？」「脚の長さが異次元」「可愛すぎる」「ドラえもんとの2ショット、最高です」「100％以上楽しんでるのが笑顔で伝わってくる」「髪色もいい」「スタイルの良さに驚く」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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