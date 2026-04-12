「何があったの？」…スザンヌの姿に驚きの声「8キロぐらいやせたんです」 具体的な理由を説明
タレントのスザンヌが、12日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、約8キロやせたことを明かした。
【写真】8キロ減！ スザンヌの4月近影…和装ショット
番組MCの上沼恵美子が「スザンヌちゃんはやせたんちがう？」「何があったの？」と向けると、スザンヌは「ありがとうございます」と返答。
熊本で実業家としても活躍するとあって、「今、旅館をさせてもらってて、その旅館、エレベーターがなくて、階段の昇り降りをひたすら1年間やったら、多分8キロぐらいやせたんです」と説明した。
スタジオから驚きの声があがるなか、スザンヌが「エレベーターがなかったので、スタッフの皆さんも全体的に10キロ前後やせてて」とすると、上沼は「お客さんも？」と乗っかり、笑いを誘った。
【写真】8キロ減！ スザンヌの4月近影…和装ショット
番組MCの上沼恵美子が「スザンヌちゃんはやせたんちがう？」「何があったの？」と向けると、スザンヌは「ありがとうございます」と返答。
熊本で実業家としても活躍するとあって、「今、旅館をさせてもらってて、その旅館、エレベーターがなくて、階段の昇り降りをひたすら1年間やったら、多分8キロぐらいやせたんです」と説明した。
スタジオから驚きの声があがるなか、スザンヌが「エレベーターがなかったので、スタッフの皆さんも全体的に10キロ前後やせてて」とすると、上沼は「お客さんも？」と乗っかり、笑いを誘った。