7回の好機で左前適時打を放ち、開幕から5試合連続安打

【MLB】Bジェイズ 5ー1 ロッキーズ（日本時間1日・トロント）

ブルージェイズ・岡本和真内野手が31日（日本時間4月1日）、本拠地でのロッキーズ戦に「4番・三塁」で先発出場した。メジャー初となる適時打を放つなど、開幕から5試合連続安打となる活躍で勝利に貢献。現地ファンは「間違いなく本物」と、その存在感に笑顔を見せている。

待望の一打は接戦の終盤に生まれた。2-1と1点リードで迎えた7回1死一、二塁の第4打席、フルカウントから相手5番手のアグノスが投じた内角直球を左前に弾き返し、左前への適時打を放った。メジャーでの初適時打となるとともに、これで開幕から5試合連続安打、3試合連続の打点をマークし、チームに貴重な追加点をもたらした。

この日は5回1死満塁の第3打席で見逃し三振に倒れるなど、メジャー初となる1試合3三振を喫する悔しい場面もあった。それでも、渡米時には疑問視されたバッティングで開幕から結果を残し、ここまで5試合で20打数6安打の打率.300、2本塁打、OPS.991と好スタートを切った。

中軸としての役割をしっかりと果たす背番号7の活躍に、カナダファンもご満悦だ。「ビッグオーク」「めちゃくちゃ（契約が）安かった」「次のスーパースターを手に入れた」「間違いなく本物」「カズ・オカモトは正真正銘の本物だった」といった声が寄せられた。4年6000万ドル（約95億円）契約は“お買い得”になるかもしれない。（Full-Count編集部）