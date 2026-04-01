古垛遺跡で発掘された仰韶文化中期の土器窯。（太原＝新華社配信）

【新華社太原4月1日】中国の山西省考古研究院は、同省河津市古垛（こだ）村の南で新石器時代仰韶（ぎょうしょう）文化の初期から中期に属する遺跡を発見したと明らかにした。仰韶文化初期の遺跡が確認されていなかった汾河（ふんが）下流域の考古学的空白を埋める成果となった。

山西省考古研究院が運城市（河津市を管轄する市）の文物保護センターなどと共同で2022年末から25年にかけて2回の調査を実施し、計2180平方メートルを発掘。仰韶文化期の住居跡5カ所、灰坑139カ所、土器窯4カ所、いろり跡4カ所を発見し、重要な実物資料が多数出土した。

出土遺物は土器と石器が中心で、土器は鉢や盆、罐（かん）、瓶（へい）、釜、甕（かめ）が多かった。彩陶は黒彩、赤彩、白彩などで中でも黒彩が多く、条帯文や変体魚文（へんたいぎょもん）、弧辺三角勾葉文、網格文、円点文などの文様が見られた。

発掘プロジェクトの責任者を務める山西省考古研究院の鄭媛（てい・えん）副院長は「注目を集めたのは、陶製と石彫りの蚕のさなぎで計6点出土した。写実的で現代の蚕のさなぎによく似ていた」と語った。（記者/王学濤）

古垛遺跡出土のトルコ石（左）と燧石（すいせき）のペンダント。（太原＝新華社配信）

古垛遺跡出土の夾砂罐（きょうさかん）。（太原＝新華社配信）

古垛遺跡で発掘された仰韶文化中期の住居跡。（太原＝新華社配信）

古垛遺跡出土の小石球。（太原＝新華社配信）

古垛遺跡出土の陶製の蚕のさなぎ。（太原＝新華社配信）

古垛遺跡出土の彩陶盆。（太原＝新華社配信）