【2026年4月の運勢】みずがめ座（水瓶座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年4月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
自分軸で動く
・全体運
守護星・天王星のパワーが高まって、追い風が吹くでしょう。あなたの望む方向に世の中が、そして、人生が力強く動き出していきます。忖度（そんたく）や遠慮はやめて、心が望む方向に舵を切っていくとよさそう。かねてからやりたかったことを実行に移すチャンスです。仕事は、レベル＆スケールアップ中。今の仕事で物足らないなら、転職や独立を視野に入れて動いてみて。長い下積み、ご奉仕モードが解除されて、これからはあなたが主役で生きていかれるはず。
クリエイティブな活動にも実りがあります。何かを生み出す、発信する、交流の場を持つなど、あなた主導で動きましょう。オフは、感動を求めて。フェスやスポーツ観戦など、大勢が1つになれる場所へ。
・社交運
影響力が高まって、知り合う人たちを魅了し、大きな渦の中に巻き込んでいかれそう。それだけに、あなたに目指すベクトルがないと、「何のため」が消えてしまい、せっかくのマンパワーが消えてしまいます。チームやサークル、会社の立ち上げ、町おこしや、クラウドファンディングなど、1つの目標やムーブメントの中で、かけがえのないつながりを得られそう。ビジネスでは、着眼点やアイデアの良さが話題に。コンペも有望です。
・恋愛運
恋愛は、定義が変わりそう。互いを見つめ合うのではなく、同じ方向を目指せる人と波長が合っていくでしょう。出会いは、デモやボランティア活動など、社会的な意味のある集まりに待っていそう。
ラッキーポイント……メタリックカラー、ジレ、カードゲーム、レンタルスペース
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）運気は大好転
自分軸で動く
・全体運
守護星・天王星のパワーが高まって、追い風が吹くでしょう。あなたの望む方向に世の中が、そして、人生が力強く動き出していきます。忖度（そんたく）や遠慮はやめて、心が望む方向に舵を切っていくとよさそう。かねてからやりたかったことを実行に移すチャンスです。仕事は、レベル＆スケールアップ中。今の仕事で物足らないなら、転職や独立を視野に入れて動いてみて。長い下積み、ご奉仕モードが解除されて、これからはあなたが主役で生きていかれるはず。
・社交運
影響力が高まって、知り合う人たちを魅了し、大きな渦の中に巻き込んでいかれそう。それだけに、あなたに目指すベクトルがないと、「何のため」が消えてしまい、せっかくのマンパワーが消えてしまいます。チームやサークル、会社の立ち上げ、町おこしや、クラウドファンディングなど、1つの目標やムーブメントの中で、かけがえのないつながりを得られそう。ビジネスでは、着眼点やアイデアの良さが話題に。コンペも有望です。
・恋愛運
恋愛は、定義が変わりそう。互いを見つめ合うのではなく、同じ方向を目指せる人と波長が合っていくでしょう。出会いは、デモやボランティア活動など、社会的な意味のある集まりに待っていそう。
ラッキーポイント……メタリックカラー、ジレ、カードゲーム、レンタルスペース
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)