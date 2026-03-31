不二家は、ドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」で季節限定商品「milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）」と「リングドーナツ（いちご）」4月から順次発売する。また、新店舗も続々オープン予定（東京・亀戸＆千葉・稲毛）となっている。



「リングドーナツ（いちご）」

不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」では、ミルキーに使用している北海道産練乳と米油を使用したさまざまな種類のドーナツを楽しめる。

4月から、ペコちゃんmilkyドーナツの看板商品「milkyドーナツ」と、「リングドーナツ」からそれぞれ1品ずつ、季節限定フレーバーの新商品が登場する。チョココーティングで味も見た目も楽しい新商品をこの機会にぜひ試してみてほしい考え。

「milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）」は、ふんわり食感の看板商品「milkyドーナツ」の4月の季節限定フレーバーは「ほうじ茶チョコ」。ほうじ茶入りのドーナツをホワイトチョコでコーティングし、ほうじ茶パウダーをまぶした。ほうじ茶の香ばしい味わいが楽しめる。

「リングドーナツ（いちご）」は、軽くてふわもちな食感を楽しめる「リングドーナツ」の4月の季節限定フレーバーとして登場。いちごチョコでコーティングし、酸味と甘みのバランスが楽しめる。ピンクの見た目も春らしく可愛いドーナツになっている。

「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」の優しいミルクの風味をイメージし、一つひとつ丁寧に揚げた、素朴で優しい味わいのドーナツを販売するブランド。看板商品「milkyドーナツ」は生地に、人気商品「milkyクリームドーナツ」は中のクリームに、それぞれ「ミルキー」に使われている北海道産練乳を使用している。季節に合わせたフレーバーも展開し、いつ来ても楽しいお店になっている。米油で揚げた軽いくちどけのドーナツを楽しんでほしいという。

［小売価格］

milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）：250円

リングドーナツ（いちご）：250円

（すべて税込）

［発売日］4月3日（金）発売

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp