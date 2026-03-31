全国約610施設・約2.5万人への支援を拡充！日本児童養護施設財団「楽天未来のつばさ奨学金事業の承継」

記事ポイント 日本児童養護施設財団が2026年4月1日付で楽天未来のつばさを吸収合併し、返済不要の奨学金事業を承継一般家庭の大学進学率（約6割超）と比べて低水準にとどまる施設出身者の教育格差解消を目指す全国約610施設・約2.5万人の子どもたちへ、寄付を原資とした奨学金助成体制をさらに拡充 日本児童養護施設財団が2026年4月1日付で楽天未来のつばさを吸収合併し、返済不要の奨学金事業を承継一般家庭の大学進学率（約6割超）と比べて低水準にとどまる施設出身者の教育格差解消を目指す全国約610施設・約2.5万人の子どもたちへ、寄付を原資とした奨学金助成体制をさらに拡充

日本児童養護施設財団は、2026年4月1日付で楽天未来のつばさを吸収合併し、児童養護施設出身の若者を対象とした奨学金事業を承継します。

一般家庭の大学進学率が約6割を超える一方、施設出身者の進学率は依然として低水準にあり、この教育格差の解消に向けた支援体制がさらに強化されます。

寄付を原資とした返済不要の奨学金助成を、全国約610か所の施設で暮らす約2.5万人の子どもたちへ届ける仕組みが拡充されていきます。

日本児童養護施設財団「楽天未来のつばさ奨学金事業の承継」

合併日：2026年4月1日承継元：公益財団法人 楽天未来のつばさ（理事長：青木 晴樹）承継先：公益財団法人 日本児童養護施設財団（理事長：江原 均）承認：内閣府

日本には現在、全国約610か所の児童養護施設があり、約2.5万人の子どもたちが生活しています。

家庭の事情などにより施設で生活する子どもたちの多くは、進学の際に経済的な困難に直面することが少なくありません。

一般家庭の大学進学率が約6割を超える中、児童養護施設出身者の進学率は依然として低い水準にとどまっており、教育機会の格差が社会課題のひとつとなっています。

奨学金事業の承継と支援強化の背景

楽天未来のつばさは、こうした課題と向き合う返済不要の奨学金事業を通じて、多くの進学希望者への支援を展開しています。

今回の合併により、その理念と事業が日本児童養護施設財団に引き継がれ、全国の子どもたちが夢や目標に向かって進学できる社会の実現を目指す取り組みが続けられます。

今後は企業や個人からの寄付を原資として、より多くの進学を希望する若者へ奨学金助成を届ける体制が整えられていきます。

日本児童養護施設財団の理事長・江原均氏は、「児童福祉施設で育つ子どもたちが夢をあきらめることなく進学に挑戦できる社会を実現するため、今後さらに奨学金助成を拡充し、より多くの若者の未来を支えていきたい」と述べています。

返済不要の奨学金という形で子どもたちの進学を後押しする持続可能な仕組みが、社会全体で子どもの未来を守る体制として着実に広がっていきます。

返済不要の奨学金が引き継がれ、施設出身の若者が経済的な不安なく進学に挑戦できる環境が整います。

全国約610か所の施設に暮らす約2.5万人の子どもたちへ、教育機会の平等が着実に届けられていきます。

寄付による持続可能な支援の仕組みが確立され、社会全体で子どもたちの未来を支える体制が構築されます。

日本児童養護施設財団の奨学金事業承継の紹介でした。

よくある質問

Q. 楽天未来のつばさの奨学金事業はいつ承継されますか？

A. 2026年4月1日付で、日本児童養護施設財団が楽天未来のつばさを吸収合併し、奨学金事業を正式に承継します。

内閣府の承認を受けた合併です。

Q. 奨学金は返済が必要ですか？

A. 返済不要の奨学金助成として提供されます。

企業や個人からの寄付を原資としており、児童養護施設出身の若者が安心して進学に挑戦できる制度として引き継がれます。

Q. 支援の対象となる施設はどのくらいありますか？

A. 全国約610か所の児童養護施設が対象です。

現在約2.5万人の子どもたちが生活しており、進学支援の拡充によってより多くの若者へ奨学金助成が届けられていきます。

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