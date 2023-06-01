【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時45分 先行セール：3月31日0時～

刀剣乱舞-ONLINE-梅スパークリング 特製特大キープ札付 三日月 250ml

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Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に、各種アニメコラボ日本酒が追加された。

対象となっているのは、「刀剣乱舞-ONLINE-梅スパークリング 特製特大キープ札付 三日月 250ml」、「交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1 EUREKA SEVEN アネモネ 柚子酒 500ml」、「刀剣乱舞-ONLINE-柚子スパークリング 特製特大キープ札付 鶴丸国永 250ml」、「日本酒 スライムリムル [300ml]」など。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1 EUREKA SEVEN アネモネ 柚子酒 500ml

刀剣乱舞-ONLINE-柚子スパークリング 特製特大キープ札付 鶴丸国永 250ml

日本酒 スライムリムル [300ml]