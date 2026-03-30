「マジ？もう強豪国やん」「えぐすぎる」イングランド戦を前に日本代表の“データ”が話題に！悲劇を最後に長期間キープ
森保ジャパンは現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と敵地ウェンブリーで対戦する。大注目の一戦を前に、SNS上であるデータが注目を集めている。
日本は2018年のロシアW杯の決勝トーナメント１回戦で、ベルギーに敗れたのを最後に、欧州勢相手に無敗を継続しているというデータだ。
カタールW杯では同じくラウンド16でクロアチアに屈したものの、PK戦の末の結果であるため、公式記録上は「引き分け」。そのため、カタールW杯のグループステージでドイツとスペインを撃破し、ドイツ相手には翌2023年の親善試合でも勝利を収めた日本は、長きに渡ってヨーロッパの難敵と互角以上の戦いを繰り広げている。
多くのファンが誇らしげに受け止めており、「ロストフ以降、欧州相手に無敗ってマジ？これもう強豪国やん」「えぐすぎる」「ヨーロッパキラー日本」「イングランド戦楽しみ。欧州狩りの森保には期待してしまう」「これを見ると今の日本はノルウェーと対戦して欲しい」といった声が続々と上がっている。
もっとも、欧州勢はネーションズリーグも戦っており、そもそも対戦の数が少ない。“ロストフの悲劇”と呼ばれるベルギー戦後、７試合を戦って６勝１分だ。
貴重なイングランド戦を制し、森保ジャパンは記録を伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
日本は2018年のロシアW杯の決勝トーナメント１回戦で、ベルギーに敗れたのを最後に、欧州勢相手に無敗を継続しているというデータだ。
カタールW杯では同じくラウンド16でクロアチアに屈したものの、PK戦の末の結果であるため、公式記録上は「引き分け」。そのため、カタールW杯のグループステージでドイツとスペインを撃破し、ドイツ相手には翌2023年の親善試合でも勝利を収めた日本は、長きに渡ってヨーロッパの難敵と互角以上の戦いを繰り広げている。
多くのファンが誇らしげに受け止めており、「ロストフ以降、欧州相手に無敗ってマジ？これもう強豪国やん」「えぐすぎる」「ヨーロッパキラー日本」「イングランド戦楽しみ。欧州狩りの森保には期待してしまう」「これを見ると今の日本はノルウェーと対戦して欲しい」といった声が続々と上がっている。
もっとも、欧州勢はネーションズリーグも戦っており、そもそも対戦の数が少ない。“ロストフの悲劇”と呼ばれるベルギー戦後、７試合を戦って６勝１分だ。
貴重なイングランド戦を制し、森保ジャパンは記録を伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム