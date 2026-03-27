巨大“3Dちゃんみな”が、都市型フェス『CENTRAL』来場者を指ハートでお出迎え

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4月3日～5日に開催される、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下『CENTRAL』）に、巨大な“3Dちゃんみな”が登場することがわかった。

■「NURO」が『CENTRAL』で、ちゃんみなとコラボ

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供するネットワークサービスブランド「NURO」（ニューロ）が『CENTRAL』において、ソニーグループのテクノロジーを駆使した3D体験型ブースを出展。「NURO」のCMシリーズに出演するアーティスト・ちゃんみなとのコラボレーションにより、巨大な3DちゃんみながKアリーナ横浜に出現する他、音楽フェスとテクノロジーの融合を体験できるコンテンツを展開する。

「NURO」は、2025年から2年連続で『CENTRAL』のオフィシャルスポンサーを務め、横浜・みなとみらい地区に設置される4つの会場および各種オンライン配信においてネットワーク回線を提供し、通信環境をサポート。 また、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』とともに『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026 / THE FIRST TAKE Powered by NURO』として全世界同時に独占生配信を実施する。

■“超リアル” ちゃんみなも登場

「NURO」は、Kアリーナ横浜・特設会場に出展するブースにおいて、圧倒的なリアリティを追求した最新の技術、3D Gaussian Splatting（3DGS）によって再現された “3Dちゃんみな” とXR技術を活用して、2つの体験型コンテンツを提供。

1. AR体験 “超巨大” 3Dちゃんみな出現！

Kアリーナ横浜を舞台に、巨大な3Dちゃんみなが臨場感のあるARで出現。来場者は「XR CHANNEL」アプリを通してスマートフォンをかざすことで、現実空間に3Dちゃんみなが現れる拡張現実体験を楽しめる。Kアリーナ横浜から『CENTRAL』の来場者を3Dちゃんみなが指ハートで出迎えるという演出だ。

2. 裸眼3D体験 “超リアル” ちゃんみなに会える！

「NURO」ブース内に設置された大型ディスプレイでは、フォトリアルな3Dちゃんみなが浮かび上がり、あたかも本人がその場にいるかのような驚きを提供。ソニーグループの技術により、通常のディスプレイで、VRゴーグルなどのデバイスなしで立体的な映像を楽しめる。

さらに「NURO」ブースの来場者を対象に、手元でも3D感覚を味わえる「感動を止めるな。」ポップアップカードを数量限定でプレゼント。また、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場へと続く道には「NURO」のCMシリーズの世界観で彩られた大型ビジュアルが全長約30メートルにわたり掲出。「NURO」から『CENTRAL』来場者に向けたメッセージにも注目だ。

■「So-net」ブースでは、乃木坂46オリジナルステッカーが抽選でプレゼントされる施策も

また、2026年はあらたに、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供するインターネット接続サービス「So-net（ソネット）」も『CENTRAL』に協賛し、Kアリーナ横浜・特設会場にブースを出展。「So-net」のCMに出演する乃木坂46のメンバー5名、遠藤さくら・賀喜遥香・池田瑛紗・井上和・川崎桜が着用した衣装が展示される「乃木坂46×So-net Exhibition」とともに、会場を彩る。

さらに「So-net」ブース来訪者に、抽選で1,000名に乃木坂46オリジナルステッカーがプレゼントされる施策も。ファンは要チェックだ。

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）神奈川・Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫／KT Zepp Yokohama／臨港パーク

■関連リンク

「NURO」の詳細はこちら

https://www.nuro.jp/brand/

「So-net」の詳細はこちら

https://www.so-net.ne.jp/

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/