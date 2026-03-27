堂本光一＆加藤シゲアキ、本日開業の“東京ドリームパーク”を徹底視察！「没入感が違う」

堂本光一と加藤シゲアキが、“世界の気になるSHOW”を徹底調査。今見ておくべき、知っておくべきエンタメの真髄を深掘りしていく『光一＆シゲのSHOWマン!!』。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

通常は毎週月曜に放送されている同番組が、今回は金曜の夜に舞台を移し、特別番組『光一＆シゲのSHOWマン!! 豪華ゲスト集結!!東京ドリームパーク開業SP』として放送。

本日3月27日（金）に開業したばかりの有明発・複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク／通称：TDP）」を、独自の視点から徹底的に深掘りしていく。

◆「EXシアター有明」を隅々まで視察

広大な敷地の中に、複数の音楽ホールや劇場、展示スペースなどを有するTDP。

舞台を愛してやまない堂本＆加藤がとりわけ注目しているのが、客席最大1546席、3階席で構成される劇場「EX THEATER ARIAKE（EXシアター有明）」だ。

今回は、堂本＆加藤がオープン直前の劇場を訪れ、特別視察を敢行。扉を開けた瞬間から、もう興奮が止まらない。

加藤が「没入感が違う」とうなった微に入り細を穿つ客席設計や、演劇人もあっと驚く最新かつ高性能の舞台構造、さらには堂本が「大事！」と力説する楽屋＆シャワーの水圧まで、演出家目線で徹底チェック。

2人も「いろんな意見を取り入れて設計していったことが分かりました」（堂本）、「いろんな可能性がある劇場！」（加藤）と感嘆。新たな演劇の聖地に隠された秘密とは一体？

目をキラキラと輝かせながらうれしそうにホールを隅々までチェックする2人の姿ともども、要チェックだ。

◆稽古に密着した秘蔵VTRも初公開

4月25日（土）に開場する「EXシアター有明」では、加藤がクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務めるこけら落とし公演『AmberS-アンバース-』をはじめ、劇団☆新感線の完全新作舞台『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』など、豪華作品を次々と上演。ラインアップが発表された直後から大きな話題を呼んでいる。

そこで今回は『AmberS-アンバース-』でＷ主演を務める大橋和也（なにわ男子）＆寺西拓人（timelesz）、『アケチコ！』に出演する古田新太＆石田ニコルもゲスト出演。

堂本＆加藤、吉村崇（平成ノブシコブシ）とともにTDPに集結し、各施設の醍醐味に迫るVTRを真剣な眼差しで見つめながら熱いトークを繰り広げていく。

さらに今回は、それぞれの舞台作品のマル秘情報に加え、堂本も「初めてこういう映像を見た」と食いついた――『AmberS-アンバース-』の稽古風景に密着した秘蔵VTRも初公開。しかも、そこには加藤も想定外だった出来事が発生した瞬間も収められていて…。

大橋が「読みながら情景が浮かんできた」、寺西が「素直に感動した」と心を動かされた加藤の脚本。ところが、本読みを終えた直後、加藤は脚本に50カ所の修正を加えることを決意。はたして、その理由とは？

◆最新鋭オーディオシステムを解説！

TDPの目玉施設としてもうひとつ外せないのが、「SGC HALL ARIAKE （SGCホール有明）」だ。

最大5000人を収容し、コンサートやライブを行うことに特化した同施設では、3月28日（土）から『こけら落としプレミアシリーズ』を開催。B’zを筆頭に、山下達郎、サカナクションなど、豪華アーティストが続々と登場する。

そんな「SGCホール有明」には、かつてないライブ体験ができる最新鋭のオーディオシステムが搭載。

今回はその最新技術の数々を、音にとことんこだわるサカナクションのライブを支え続けるPAエンジニア・佐々木幸生が解説する。

音のスペシャリストである佐々木も「革新的です」と衝撃を受けた最新技術のスゴさが明らかになる。

さらに、TDPの各施設で開催されるイベント情報もお届け。出演者たちも胸を躍らせた最新情報に注目だ。