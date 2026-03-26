防御率15.58……。

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早々に開幕ローテ入りが決定しながら、オープン戦で悲惨な成績に終わったドジャースの佐々木朗希（24）。特に日本時間24日のエンゼルス戦では、初回に1死も取れずに4四死球4失点で降板。二回からオープン戦特別ルールで再びマウンドに上がったが、計2回3分の0、8四死球5失点で“KO”された。

先発復帰を目指す中、極度の制球難に陥った。ついにマイナー降格か……と思いきや、ロバーツ監督は試合後、「彼を信じている。必ず良くなると期待している」「起用に迷いは全くない。現時点では起用し続ける」などと擁護。25日も、「一からやり直すような状況ではない」と、改めてマイナー落ちを否定したうえで、こう言った。

「ロウキは少し考えすぎている部分がある。そのことが本来の動きを損なわせている可能性がある。本人も我々もフラストレーションはあるが、良くなると期待しているし、良くならないといけない」

この日のオープン戦前には投手コーチとミーティングを行い、ロバーツ監督とは試合中にもかかわらず、通訳を交えて話し込む姿も。このままいけば予定通り開幕ローテ入りし、4戦目（ガーディアンズ戦）に先発することになるが、ここまでボロボロになっているにもかかわらず、断固として起用方針を崩さないド軍の判断がチーム内外で大きな波紋を呼んでいる。

今季のド軍の開幕ローテは、ロバーツ監督によれば、佐々木に加えて山本由伸、シーハン、グラスノー、大谷翔平の5人が確定。最速100マイル（約161キロ）右腕のライアンは、トミー・ジョン手術明けということもあってか、先日、マイナー降格した。実績のあるスネルやストーンは現在、負傷者リスト入りしており、必ずしも先発に余裕があるとはいえない。

そうしたチーム事情はあるにせよ、今の佐々木は極度の制球難に苦しむなど、メジャーで結果を残せる可能性は低いといわざるを得ない。

実際、米メディアからは佐々木やド軍に対して批判の嵐が巻き起こっている。

「過保護すぎる扱いを巡っては、何らかの深謀遠慮があるのでは」

「先発投手としての将来性への懸念をさらに深めた。フリードマン編成本部長もロバーツ監督も、今年は先発として起用する考えを明かしているが、状況を明らかに読み違えていると言える」（FanSided）

「ササキが壊れた。なぜストライクを投げられないのか、彼自身にも分からないようだ。いずれ彼はマイナーリーグに降格すると推測する」（カリフォルニア・ポスト）

さらに、ド軍専門メディア「DodgerBlue」のジェフ・スピーゲル記者は、「なぜドジャースがこんなに早い段階で佐々木に先発ローテの1枠を与えたのか、キャンプ中からずっと、疑問に思ってきた」とXに投稿、ド軍批判を展開した。

「ド軍は常に勝つことが求められる。チームの士気にも影響しかねない今回の判断にクビをひねる関係者、メディアは少なくありません」と、米球界関係者がこう続ける。

「ド軍が佐々木の能力を高く評価しているのは間違いない。昨季もポストシーズンで救援起用するなど、佐々木を生かす起用に尽力した。が、先発として育てたいなら、開幕ローテ入りにこだわらず、マイナーでじっくり育てるのも手。ド軍の佐々木に対する過保護すぎる扱いを巡っては、何らかの深謀遠慮があるのでは、との見方もある」

そのひとつが、今後の日本人選手獲得だという。

メジャーの各球団は今年、3月にWBCが行われたことも重なり、多くの日本人選手を調査対象に挙げている。ド軍は大谷、山本を獲得して味を占めたこともあり、日本市場に対して相当入れ込んでいる。わざわざゲレン・カー副社長が2人のスカウトを引き連れ、侍ジャパンの宮崎合宿に2日間も滞在、名古屋の中日との壮行試合もチェックしたほどだ。

「なかでも、『ネクスト山本由伸』との呼び声が高い最速158キロ右腕の高橋宏斗（中日）に惚れ込んでおり、早ければ来オフにもポスティングによる獲得を目指している。しかも高橋のマネジメント業務は、山本や佐々木と同じ会社が担っている。エースとして活躍する山本はともかく、高橋獲得を見据え、佐々木に対して必要以上の厚遇を与えているのではないか……そう思わざるを得ないほど、ド軍の佐々木への過保護ぶりは目に余ります」（同）

逸材と見込んだ佐々木を、オープン戦で結果が出ないからといって開幕ローテ入りを剥奪するのか、それともポテンシャルを信じて我慢強く使い続けるのか……。球団の育成姿勢につながる部分はあるにせよ、勝つことが最優先の常勝軍団に、大きな歪みが生じているのは確かだ。

◇ ◇ ◇

そんな佐々木をフォローする存在は、ドジャース内にいるのか。少なくともロッテ時代は「自己中心的な人物」として知られ、その振る舞いからたびたび衝突を招いてきた。実績あるベテラン右腕を激怒させた一件は、そうした性格を象徴する出来事だった。いったいどいうことか。

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