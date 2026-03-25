Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）の美しさが際立つ映像が公開され、“天使の寝顔”や涙を流す姿にファンの注目が集まっている。

【動画】息を呑む美しさ！スキズ・フィリックスの“天使の寝顔”＆涙を流す姿【写真】銀髪ビジュで魅了『DAZED KOREA』表紙＆デジタルカバーカット（9本）

■Stray Kidsフィリックスが“愛”を表現

『DAZED KOREA』4月号の表紙に登場したフィリックス。3種類の表紙と6種類のデジタルカバーでは、その天使のようなビジュアルが大きな話題となった。

今回、同誌のSNSとフィリックスのInstagramには、「愛をまとい、涙を滲ませたその瞬間 フィリックスが残した“春”」という詩的なコメントとともに映像が投稿された。

映像は、ミニマルな部屋の中で銀髪に白い衣装をまとったフィリックスが、親指の爪を噛みながら座り込むシーンからスタート。続いて、デニムのセットアップ姿のフィリックスが屋外で風に吹かれながら、ベッドで眠る自身を回想するようなカットが描かれる。春の日差しの中でまどろむ寝顔や、ジュエリーをまとった指先がシーツを掴む仕草が印象的だ。

さらに、白のブラウス姿で窓際に佇むフィリックスが、天を仰ぐように顔を上げると、窓に映る自身だけが首に手を添える意味深な演出も。黒のベストを素肌にまとった姿では、唇を「あ」の音を発するように開く繊細な表情を見せる。

ラストは、ベッドから体を起こし、涙を浮かべた瞳でまっすぐに画面を見つめるカット。静かに涙を流すその姿が、映像を切なく締めくくる。

セリフは一切なく、眼差しや仕草だけで“悲しい愛の結末”を想起させる。フィリックスの高い表現力と、儚く透明感のある美しさが際立つ、約1分22秒の映像に仕上がっている。

この投稿にファンからは「美しくて震えた」「言葉が出ないほど綺麗」「ピリちゃんの表現力がすごい」「儚げで引き込まれる」「目が離せない」「涙に胸が締め付けられる」「守ってあげたくなる」など、多くの反響が寄せられている。

■写真：スキズ・フィリックスが天使のようなビジュアルで魅了『DAZED KOREA』4月号表紙＆デジタルカバー