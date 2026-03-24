dポイント10倍＆大特価セールで開店！ つるやゴルフ

記事ポイント つるやゴルフ覚王山店が2026年3月26日(木)にオープン2026年4月5日(日)までオープン記念セールを実施4日間限定でdポイント10倍＆先着ボールプレゼントも つるやゴルフ覚王山店が2026年3月26日(木)にオープン2026年4月5日(日)までオープン記念セールを実施4日間限定でdポイント10倍＆先着ボールプレゼントも

つるやゴルフの新店舗「つるやゴルフ覚王山店」が、2026年3月26日(木)にオープンします。

最新ギアからウエア、シューズまで幅広く取り揃え、ゴルフ工房・試打室・測定器も完備した地域最大級の店舗です。

オープンを記念した大特価セールやdポイント10倍キャンペーンも実施されます。

つるやゴルフ「つるやゴルフ覚王山店」

オープン日：2026年3月26日(木)オープン記念セール期間：2026年3月26日(木)〜2026年4月5日(日)オープンセール中営業時間：10:00〜20:00電話番号：052-559-1177駐車場：専用駐車場21台完備

つるやゴルフ覚王山店は、最新ギアや有名ブランドウエア、シューズ、グッズなどを数多く取り揃えた総合ゴルフショップです。

店内にはゴルフ工房・試打室・測定器を完備しており、初心者から経験者まで幅広く利用できます。

オープン記念セールでは、人気ブランドのクラブやシューズが大特価で登場します。

キャロウェイのEPIC SPEEDドライバーが19,900円(税込)、Ai-SMOKEドライバーが27,900円(税込)で手に入ります。

テーラーメイドのQi10ドライバーは34,900円(税込)、同モデルのフェアウェイウッドは19,900円(税込)です。

PINGのi525アイアン5本セットが59,900円(税込)、ODYSSEYの21DFXパターが9,900円(税込)と、幅広いクラブがセール対象となっています。

プーマのスパイクレスシューズは4,990円(税込)から7,990円(税込)で、PING・プーマのキャディバッグ各種は12,900円(税込)で販売されます。

有名ブランドウェア各種も最大半額で用意されており、レディース用商品も豊富に取り揃えています。

2026年3月26日(木)から3月29日(日)の4日間限定で、全品対象のdポイント10倍キャンペーンが実施されます。

利用者登録とエントリーが必要で、キャンペーンポイントは用途期間限定・後日付与となり、付与上限は30,000ポイントまでです。

同期間中、10,000円(税込)以上の購入で有名ブランドボール2球が各日先着50名にプレゼントされます。

さらに、つるやゴルフ独自のポイントサービス「つるやポイント」もdポイントと同時に貯まります。

つるやゴルフ覚王山店は、県道30号線・姫ヶ池通1交差点カドに位置し、地下鉄東山線覚王山駅からもアクセスしやすい立地です。

専用駐車場21台を完備しているため、車での来店にも便利となっています。

人気ブランドのドライバーやアイアンが特別価格で手に入る、ゴルファー注目のオープン記念セールです。

dポイント10倍や先着ボールプレゼントなど、4日間限定の特典も見逃せません。

初心者から経験者まで、充実した設備とサービスで快適なゴルフライフをサポートしてくれる新店舗となっています。

つるやゴルフ覚王山店の紹介でした。

よくある質問

Q. つるやゴルフ覚王山店のオープン記念セールはいつまで？

2026年3月26日(木)から2026年4月5日(日)までです。

Q. dポイント10倍キャンペーンの対象期間は？

2026年3月26日(木)から3月29日(日)の4日間限定です。利用者登録とエントリーが必要で、付与上限は30,000ポイントまでとなっています。

Q. 先着ボールプレゼントの条件は？

2026年3月26日(木)から3月29日(日)の期間中、10,000円(税込)以上の購入で有名ブランドボール2球が各日先着50名にプレゼントされます。

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