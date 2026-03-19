現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第十回「信長上洛」が放送に。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

その最後に流れた第十一回「本圀寺の変」の予告が話題になっています。

＊以下第十回のネタバレを含みます。

＜第十回の公式あらすじ＞

信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

そんな中、足利義昭の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。さきの将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。

申し出を承諾した信長は、上洛の妨げとなる浅井長政（中島歩）に妹の市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）を嫁がせ、和平を結ぶことに。

市は嫁ぐ前に、あることを小一郎（仲野太賀）に頼む。

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

小一郎と藤吉郎が捕えた人物が息絶える。

その後ろに刀を手にした大和多聞山城主・松永久秀の姿。

背景に信長の「さすがは将軍を殺した男よ」との声が流れる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

妻となった市を抱き寄せる浅井長政。

雪の舞う庭で「そなたを人質とは思っておらん」と告げる。

これで再び畿内は我らの手に

藤吉郎が「何故三好が…」と呟く。

鎧刀を身に付けた”三好三人衆”こと三好長逸・政康・岩成友通の姿が映る。

「これで再び畿内は我らの手に」との声を背景に、火縄銃がズラリ。

次々と本圀寺の塀を乗り越えていった三好の兵を、別の兵が迎え撃つ。

小一郎に何かを告げる久秀。その小一郎が驚いた顔を見せる。

どう切り抜ける？

藤吉郎に「公方様は討たれまする」と伝えた半兵衛。

「火を放て！ 放て！」との掛け声を背景に、一斉に弓を弾く兵たち。

「ぶざまでも生き延びてくだされ！」と将軍・足利義昭に伝える小一郎。

「何か策はあるはずじゃ」と悩む様子をみせる藤吉郎。

明智光秀の「どう切り抜ける？」との声を背景に、必死に防戦する小一郎。

その小一郎が見たものは――。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。