「ポケポケ」最新情報が本日3月19日22時に公開。公式Xにてポケモンを思わせるシルエットも
3月19日 公開
ポケモンは、Android/iOS用デジタルカードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の最新情報を本日3月19日22時に公開することを公式Xにて明らかにした。
本作は、ポケモンカードを手軽にコレクションできるスマートフォン向けアプリ。Xのポストには「2026 0319 2200 JST」の文字とともに、あるポケモンを思わせるシルエットが公開されている。
◢◤◢◤ 今夜、22:00 ◢◤◢◤- ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) March 19, 2026
最新情報をお知らせします。#ポケポケ
(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
