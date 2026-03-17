プーマからタイリース・ハリバートンのシグネチャーモデル「HALI 1」新色が登場…3月20日より発売

3月16日、プーマジャパン株式会社は、バスケットボールカテゴリーの最新情報を公開。タイリース・ハリバートン（インディアナ・ペイサーズ）のシグネチャーモデルの新色を発表した。

ハリバートンのシグネチャーモデルの新色『HALI 1 HALUCINATING（ハリ ワン ハルースィネイティング）』が、3月20日に発売される。今回はイエローとグリーンで形成されたカラーで登場。有名シューズデザイナーのサレヘ・ベンバリーが手掛けた洗練されたデザインと、未来的なディテールが融合し、ハリバートンの知的でスピード感あふれるプレースタイルを表現した。

プーマが独自開発した、クッション性と反発性をもたらす“NITROFOAM™（ニトロフォーム）”をフルレングスに搭載し、激しいプレーでも足元をしっかりとサポートする。耐摩耗性に優れた“PUMAGRIP（プーマグリップ）”アウトソールが高いトラクションを発揮し、コート上での俊敏な動きを支える。昨シーズンのファイナルでアキレス腱断裂という大きなケガを負ったハリバートン。このニューカラーシューズでコートに復帰する日を心待ちにしているファンも多いだろう。

『HALI 1 HALUCINATING』は、税込1万9800円で、3月20日よりプーマストア大阪をはじめ、プーマ公式オンラインストアやプーマアプリ、一部取り扱い店舗で販売される。

【画像】ハリバートンのシグネチャーモデルの新色『HALI 1 HALUCINATING』