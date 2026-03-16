HANAが神山智洋（WEST.）らボーイズグループメンバーとダンスコラボをする動画が立て続けに公開され、話題を集めている。

【動画】HANAとWEST.神山智洋、CORTISジェームス、BE:FIRSTシュントのキレキレダンス①～④

HANAは3月13日、Kアリーナ横浜で行われたライブイベント『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』に出演。共演した神山、CORTIS（コルティス）のJAMES（ジェームス）、BE:FIRST（ビーファースト）のSHUNTO（シュント）と舞台裏でコラボした。

■HANAモモカ＆ユリが神山智洋とキレキレダンス！

MOMOKA（モモカ）とYURI（ユリ）は、神山と一緒にHANAの新曲「ALL IN」をダンス。ブラック衣装に身を包んだふたりが、ファーハットを被った神山を挟む。息ぴったりに手足をダイナミックに操って踊り、SNSでは「神ちゃんやっぱ上手い」「神ちゃんとHANAのコラボ激アツ！」「音ハメがマジで気持ち良い」「3人とも上手すぎる」と絶賛の声が相次いだ。

■HANAコハル＆マヒナはCORTISジェームスと楽しそうに踊る

ジェームスとは、KOHARU（コハル）とMAHINA（マヒナ）がコラボ。ふたりが挑発的な表情を浮かべてからジェームスが登場して「ALL IN」をダンスし、最後は3人でノリノリで音楽に合わせて体を揺らし、しばし盛り上がった。

またCORTISのSNSでは、マヒナがジェームスと一緒に「YOUNGCREATORCREW」をダンス。時折アイコンタクトをしながら楽しそうに踊った。

■HANAチカはBE:FIRSTシュントと先輩後輩コラボ

そしてCHIKA（チカ）は、BMSGの先輩であるシュントと一緒に「ALL IN」をダンス。それぞれの個性が生きた余裕あるダンスを見せてから、最後は先輩後輩らしく少々かしこまるようなコミュニケーションが生まれ、ダンス中とのギャップを感じさせた。